



Los equipos Winback 4 cuentan con tecnología europea de alta potencia ideal para procesos de rehabilitación.

Los pacientes que requieren este tipo de tratamiento pueden acceder a él en los centros médicos de Praxmed en Coruña y Playa Chica.

Como parte de su estrategia de innovación y fortalecimiento de los servicios ambulatorios, Praxmed invirtió cerca de USD 120.000 en la incorporación de dos equipos Winback 4, una tecnología europea de fisioterapia de alta potencia que amplía las alternativas de rehabilitación para pacientes con lesiones musculares y articulares, procesos posquirúrgicos y necesidades de recuperación deportiva. Los dispositivos se encuentran disponibles en sus centros médicos de Coruña y Playa Chica; desde su incorporación, se han realizado más de 2.500 tratamientos con esta tecnología.





Esta incorporación fortalece la apuesta de Praxmed por innovar en la atención en salud y ofrecer tratamientos vanguardistas y adaptados a las necesidades particulares de cada persona. En esa línea, la implementación de Winback 4 permite ofrecer un nuevo tratamiento respaldado por evidencia científica y enfocado en la recuperación funcional de sus pacientes; pero además, consolida un modelo de rehabilitación que integra tecnología, ejercicio terapéutico y la experiencia de fisioterapeutas, con el objetivo de aliviar el dolor, recuperar la movilidad y facilitar el retorno seguro a las actividades cotidianas.





“Cada proceso de rehabilitación es único y requiere una evaluación personalizada. En PraxMed integramos tecnología, criterio clínico y acompañamiento especializado para favorecer la recuperación funcional y ayudar a las personas a retomar sus actividades cotidianas con seguridad. Aunque la evolución depende del diagnóstico y de las condiciones de cada paciente, en muchos casos pueden percibirse mejoras desde las primeras sesiones, lo que posibilita avances progresivos hacia una mejor calidad de vida”, señala Daniela Cruz, fisioterapeuta de Praxmed.





La especialista explica que Winback 4 combina energía de alta frecuencia y calor controlado para trabajar sobre músculos, tendones y otras estructuras relacionadas con el origen del dolor o la lesión. La intensidad y la aplicación del tratamiento se ajustan de acuerdo con el diagnóstico, la condición física y la evolución de cada paciente.





En Praxmed, esta herramienta se incorpora dentro de planes integrales que también pueden incluir ejercicio terapéutico, reeducación del movimiento y otras técnicas de fisioterapia. De esta manera se diseñan tratamientos personalizados para condiciones como dolor de espalda y cuello, lesiones del manguito rotador, esguinces, recuperación después de cirugías, rehabilitación de suelo pélvico y procesos de readaptación deportiva. También puede utilizarse como parte de estrategias preventivas orientadas al fortalecimiento muscular, la preparación física y la reducción del riesgo de lesiones, siempre bajo la evaluación y supervisión de profesionales especializados.





Con esta incorporación, Praxmed amplía su capacidad para responder a las necesidades de sus pacientes y fortalece su oferta de servicios de fisioterapia con miras a garantizar el tratamiento y cuidado más óptimo para cada uno de ellos.