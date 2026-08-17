







Ipsos e IWSR publicaron el informe "Tendencias del consumidor que dan forma a las bebidas para adultos", un nuevo estudio de AB InBev. El informe analiza las elecciones y comportamientos de los consumidores que influyen en el consumo de alcohol entre los adultos en edad legal para beber y concluye que, si bien los hábitos de consumo están evolucionando, la categoría se mantiene sólida.





«Las preferencias de los consumidores están evolucionando, pero la categoría de bebidas alcohólicas se mantiene sólida y profundamente arraigada en eventos sociales y culturales», afirmó Jennifer Bender, Directora Global de Tendencias y Prospectiva de Ipsos. «Esta investigación ofrece una visión clara de las fuerzas que configuran el consumo futuro y las oportunidades que surgen a medida que las expectativas de los consumidores siguen evolucionando».





El informe muestra que el volumen total de consumo de alcohol se mantiene más de un 30% por encima de los niveles de 2000¹, incluso a pesar de que el consumo mundial per cápita ha disminuido en los últimos años. Actualmente, el 76 % de los adultos en edad legal para beber consume alcohol, y la participación de la Generación Z está en aumento².





La investigación también identifica las principales tendencias que dan forma al comportamiento del consumidor:

Moderación: Los consumidores mantienen el enfoque en el equilibrio y la calidad, prestando más atención al contenido de alcohol de lo que beben y eligiendo opciones y ocasiones que se ajusten a sus objetivos personales.

Economía de la experiencia: La conexión social sigue siendo una de las principales razones por las que los consumidores beben, y el 35% cita las ocasiones sociales como su principal motivación.

Calidad superior y asequibilidad: Los consumidores siguen priorizando los productos que ofrecen una buena relación calidad-precio. El volumen de ventas de bebidas alcohólicas premium+ creció a una tasa de crecimiento anual compuesta del 5 % entre 2014 y 2024.

Sabores y conveniencia: la innovación ha impulsado más de la mitad del crecimiento del valor minorista de bebidas alcohólicas en la última década, mientras que el 52%4 de los consumidores citan el sabor como la razón principal para elegir bebidas listas para beber (RTD)5.

Confianza y familiaridad: En el sector de las bebidas alcohólicas, las marcas de confianza ofrecen credibilidad ante las innovaciones de productos y las nuevas ocasiones de consumo. El 77 % de los consumidores a nivel mundial afirma que es más probable que confíen en un producto nuevo de una marca que ya conocen.

«A pesar de los recientes desafíos, los resultados refuerzan la resiliencia del sector mundial de bebidas alcohólicas», declaró Marten Lodewijks, director general y presidente de IWSR. «La investigación demuestra una participación continua, con consumidores que buscan cada vez más productos y experiencias que se adapten a sus estilos de vida en constante evolución».

En conjunto, los resultados sugieren que la categoría de bebidas alcohólicas se verá influenciada por la evolución de las preferencias en torno a la moderación, la conexión y el valor.