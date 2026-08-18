



En el marco de las acciones preventivas ante la llegada del fenómeno de El Niño, Consorcio Urvaseo hace un llamado a la comunidad a utilizar la red de 14 centros de acopio distribuidos estratégicamente en la ciudad, con el fin de evitar la mala disposición de residuos y prevenir emergencias por la obstrucción de los sistemas de drenaje.





Estos espacios de atención gratuita están habilitados para receptar objetos de gran tamaño —como muebles viejos, colchones o enseres en desuso— los cuales no deben ser colocados en la vía pública.





Alternativa clave ante emergencias por lluvias





Daniela Falquez, vocera de Urvaseo, destacó que los centros de acopio constituyen una solución estratégica para los ciudadanos durante la temporada invernal: "Recordamos a los guayaquileños que pueden acudir a estos puntos cuando necesiten disponer de sus residuos fuera del horario o frecuencia habitual de recolección. De esta manera, evitamos que las fundas o bultos queden en la vía pública expuestos a las lluvias y sean arrastrados hacia las alcantarillas".





Red de centros de acopio y servicios autorizados





Los 14 centros de acopio brindan atención continua los 365 días del año de forma totalmente gratuita. Además, 6 de estas instalaciones están debidamente autorizadas para receptar material de construcción y escombros, evitando que terminen arrojados de forma clandestina en arterias viales o parterres.