







Generar conciencia sobre la correcta disposición de los desechos, el respeto a los horarios y frecuencias de recolección, y el cuidado del entorno escolar son los principales objetivos de la nueva edición del Programa de Educación Ambiental dirigido a estudiantes de escuelas y colegios de la ciudad.





Consorcio Urvaseo transforma el aprendizaje ambiental en una experiencia colectiva y dinámica. A través de una propuesta escénica con ritmo, música, tambores y barras participativas, niños y adolescentes se convierten en los protagonistas de una gran jugada por Guayaquil, interiorizando hábitos responsables para el manejo adecuado de los desechos.





El programa busca que los estudiantes se conviertan en verdaderos agentes de cambio dentro y fuera de sus aulas y hogares.





Daniela Falquez, Subgerente de Comunicaciones de Urvaseo, destaca la importancia de esta campaña:





“Hoy es momento de actuar: desde pequeños, aprendamos a disponer correctamente los desechos, respetemos los horarios y frecuencias de recolección, mantengamos limpias nuestras veredas y trabajemos unidos por una ciudad cada vez más limpia y ordenada.





Si deseas que visitemos tu escuela o colegio, puedes escribirnos a nuestro canal de whatsapp 0962992992





Objetivos principales de la iniciativa:





Informar: Difundir la manera correcta de disponer los desechos en los centros educativos y barrios.

Difundir la manera correcta de disponer los desechos en los centros educativos y barrios. Generar cambios de hábitos: Promover comportamientos cotidianos en niños y jóvenes que se traduzcan en impactos ambientales reales y positivos.

Promover comportamientos cotidianos en niños y jóvenes que se traduzcan en impactos ambientales reales y positivos. Fomentar el compromiso ciudadano: Crear conciencia sobre la responsabilidad compartida de mantener limpias las veredas e instalaciones educativas.





Con esta campaña, Urvaseo reafirma su compromiso con la niñez y juventud de Guayaquil, contribuyendo activamente a la formación de una ciudadanía más consciente y responsable de su entorno.