







Un malestar repentino, un mareo, una pérdida de conciencia o una emergencia cardiovascular pueden cambiar por completo una situación cotidiana al volante. Cuando la capacidad de reacción de una persona se ve comprometida, cada segundo adquiere un valor distinto y la tecnología puede convertirse en un aliado para reducir determinados riesgos.





En Ecuador, las enfermedades isquémicas del corazón fueron la principal causa de muerte durante 2024, con 14.471 fallecimientos registrados, de acuerdo con el Registro Estadístico de Defunciones Generales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). La cifra representa una tasa de 80,5 fallecimientos por cada 100.000 habitantes.





En el marco del Día Mundial del Corazón, que se conmemora cada 29 de septiembre, esta realidad permite abrir una conversación que va más allá del cuidado de la salud: ¿qué puede hacer un vehículo cuando su conductor comienza a sentirse mal o deja de tener la capacidad de reaccionar?





“La respuesta no está en que el vehículo sustituya al conductor, sino en la posibilidad de contar con diferentes capas de asistencia que puedan actuar en momentos críticos”, menciona Jorge Aguirre, jefe nacional de posventa de Ford Quito Motors.





Cuando todavía puede pedir ayuda: El primer escenario ocurre cuando la persona comienza a sentirse mal, pero todavía mantiene la capacidad de comunicarse y actuar.





En vehículos Ford equipados con SYNC 4, disponibles en Ecuador a través de Quito Motors, el conductor puede utilizar el comando de activación “OK, Ford” para solicitar determinadas funciones mediante la voz, entre ellas realizar una llamada. Una instrucción como “OK, Ford, llama a…” permite contactar a una persona previamente registrada sin necesidad de manipular el teléfono, siempre que el vehículo, el teléfono conectado y la configuración sean compatibles.





En una situación de emergencia, esa acción puede significar segundos ganados para avisar a un familiar, pedir que alguien se acerque, comunicarse con un contacto de confianza o solicitar ayuda, mientras se busca una zona segura para detener el vehículo.





La tecnología, en este caso, no está resolviendo la emergencia médica. Está reduciendo la cantidad de acciones que necesita realizar una persona que comienza a sentirse vulnerable al volante.





Cuando el conductor deja de reaccionar: Este segundo escenario es el más crítico ya que el conductor pierde súbitamente la capacidad de responder y el vehículo continúa desplazándose.





Aquí entran en juego los sistemas de asistencia a la conducción. Tecnologías como Pre-Collision Assist con Frenado Automático de Emergencia están diseñadas para detectar determinados riesgos de colisión, advertir al conductor y, cuando el sistema determina que es necesario, aplicar los frenos automáticamente.





Esto significa que, si el vehículo detecta un riesgo de colisión frontal y el conductor no responde a tiempo, el sistema puede intervenir sobre el frenado para reducir la velocidad y, dependiendo de las circunstancias, ayudar a evitar o disminuir la gravedad de un impacto.





Es importante precisar que el sistema no detecta un infarto, un paro cardíaco o una emergencia médica. Lo que hace es responder ante determinados riesgos que se presentan en la trayectoria del vehículo. La diferencia parece pequeña, pero es fundamental, la tecnología no necesita saber por qué el conductor dejó de reaccionar para poder actuar sobre un riesgo que sí puede detectar.





Cada una de estas funciones responde a un momento distinto de una situación de emergencia: pedir ayuda cuando todavía es posible hacerlo, reducir el riesgo cuando la capacidad de reacción se pierde y facilitar la respuesta ante un eventual incidente.





“Esta perspectiva pone en evidencia que la seguridad también se construye desde la prevención y la capacidad de respuesta. La tecnología no sustituye la atención del conductor, el cuidado de la salud, ni la intervención de los servicios de emergencia, pero sí puede contribuir a reducir ciertos riesgos cuando se presenta una situación inesperada”, señaló Aguirre.





Porque cuando una emergencia sucede al volante, unos segundos pueden marcar la diferencia entre pedir ayuda, reducir un impacto o evitar que una situación crítica tenga consecuencias mayores.