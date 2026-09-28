



Las variaciones climáticas asociadas a períodos de lluvias intensas, altas temperaturas y cambios en la humedad pueden tener efectos importantes en la salud de la población, especialmente en regiones como la Costa ecuatoriana. Estas condiciones pueden favorecer la aparición o propagación de enfermedades respiratorias, gastrointestinales y transmitidas por vectores, además de agravar alergias y algunas molestias musculares y articulares.





¿Cómo pueden afectar los cambios climáticos al organismo?





Humedad y enfermedades respiratorias: Los ambientes con alta humedad favorecen la presencia de moho, hongos y otros alérgenos que pueden desencadenar o agravar síntomas respiratorios, particularmente en personas con asma o alergias. A esto se suma que los cambios bruscos entre ambientes exteriores cálidos y espacios con aire acondicionado pueden generar irritación de las vías respiratorias.

Los ambientes con alta humedad favorecen la presencia de moho, hongos y otros alérgenos que pueden desencadenar o agravar síntomas respiratorios, particularmente en personas con asma o alergias. A esto se suma que los cambios bruscos entre ambientes exteriores cálidos y espacios con aire acondicionado pueden generar irritación de las vías respiratorias. Lluvias y enfermedades transmitidas por vectores: Las precipitaciones intensas pueden generar acumulación de agua, creando condiciones favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, zika y chikunguña. Por ello, eliminar recipientes y espacios donde pueda acumularse agua es una de las principales medidas de prevención.

Las precipitaciones intensas pueden generar acumulación de agua, creando condiciones favorables para la reproducción del mosquito Aedes aegypti, principal transmisor del dengue, zika y chikunguña. Por ello, eliminar recipientes y espacios donde pueda acumularse agua es una de las principales medidas de prevención. Calor y deshidratación: Las temperaturas elevadas aumentan la pérdida de líquidos a través de la sudoración y pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor e incluso golpes de calor. El riesgo es mayor cuando existe exposición prolongada al sol o no se mantiene una adecuada hidratación.

Las temperaturas elevadas aumentan la pérdida de líquidos a través de la sudoración y pueden provocar deshidratación, agotamiento por calor e incluso golpes de calor. El riesgo es mayor cuando existe exposición prolongada al sol o no se mantiene una adecuada hidratación. Cambios de presión y molestias físicas: Algunas personas pueden experimentar mayor sensibilidad a los cambios de presión atmosférica, asociándolos con dolores de cabeza, migrañas o molestias articulares. Sin embargo, la respuesta puede variar de una persona a otra y estos síntomas también pueden tener otras causas.





Ecuador frente al impacto de las enfermedades vectoriales





La situación epidemiológica del país evidencia la importancia de mantener medidas de prevención frente a las condiciones que favorecen la proliferación de mosquitos. De acuerdo con información del Ministerio de Salud Pública (MSP), Ecuador acumuló 28.652 casos de dengue entre enero y la semana epidemiológica 32 de 2026. Además, los reportes oficiales muestran que desde finales de mayo los casos semanales comenzaron a superar los niveles registrados en 2025, mientras que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) identificó a Ecuador como el único país de la región que registraba un incremento de casos hasta finales de julio.





Medidas para proteger la salud





Los especialistas de Cleveland Clinic recomiendan mantener hábitos de prevención durante todo el año, especialmente en períodos de lluvias intensas o temperaturas elevadas:





Eliminar el agua estancada: Vaciar, limpiar o cubrir recipientes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos.

Vaciar, limpiar o cubrir recipientes que puedan convertirse en criaderos de mosquitos. Mantener una adecuada hidratación: Beber agua potable de manera frecuente, especialmente durante jornadas de calor o actividad física.

Beber agua potable de manera frecuente, especialmente durante jornadas de calor o actividad física. Proteger los alimentos y el agua: Después de inundaciones, consumir únicamente agua segura y extremar las medidas de higiene en la preparación y conservación de alimentos.

Después de inundaciones, consumir únicamente agua segura y extremar las medidas de higiene en la preparación y conservación de alimentos. Controlar la humedad en el hogar: Ventilar los espacios y prevenir la aparición de moho, especialmente en habitaciones y áreas con poca circulación de aire.

Ventilar los espacios y prevenir la aparición de moho, especialmente en habitaciones y áreas con poca circulación de aire. Lavarse las manos con frecuencia: Esta medida continúa siendo fundamental para prevenir infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Esta medida continúa siendo fundamental para prevenir infecciones respiratorias y gastrointestinales. Evitar la exposición prolongada al calor: Buscar espacios frescos, utilizar ropa ligera y reducir la actividad física durante las horas de mayor temperatura.

Buscar espacios frescos, utilizar ropa ligera y reducir la actividad física durante las horas de mayor temperatura. Mantener las vacunas al día: Cumplir con los esquemas de vacunación recomendados para cada grupo de edad y condición de salud.

Cumplir con los esquemas de vacunación recomendados para cada grupo de edad y condición de salud. Consultar ante síntomas persistentes: Fiebre, dificultad para respirar, deshidratación, dolor intenso, vómitos persistentes o deterioro del estado general requieren valoración médica.





Según los especialistas de Cleveland Clinic, lo más importante es comprender que los cambios de clima y de presión atmosférica afectan directamente nuestro cuerpo, desde irritar las vías respiratorias y aumentar los virus en interiores, hasta causar migrañas y dolores articulares, por lo que la mejor defensa es la prevención activa mediante medidas como monitorear el pronóstico, mantenerse hidratado, descansar adecuadamente, llevar una dieta equilibrada y utilizar medicamentos de venta libre ante los primeros síntomas.