

Changan llega al Automundo de Quito con una propuesta que combina tecnología, innovación y movilidad sostenible. La marca presenta a Chang, su robot inteligente, como anfitrión de su stand, y anuncia el lanzamiento oficial del Changan NEVO Q05, su nuevo SUV 100% eléctrico, justo cuando la movilidad eléctrica vive su mejor momento en el país. Ecuador registró un crecimiento de 612% en la venta de vehículos eléctricos durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por la exoneración del Impuesto a la Propiedad para vehículos 100% eléctricos. Changan llega al Automundo de Quito con una propuesta que combina tecnología, innovación y movilidad sostenible. La marca presenta a Chang, su robot inteligente, como anfitrión de su stand, y anuncia el lanzamiento oficial del Changan NEVO Q05, su nuevo SUV 100% eléctrico, justo cuando la movilidad eléctrica vive su mejor momento en el país. Ecuador registró un crecimiento de 612% en la venta de vehículos eléctricos durante el primer semestre de 2026 frente al mismo periodo del año anterior, impulsado por la exoneración del Impuesto a la Propiedad para vehículos 100% eléctricos.





Dentro de ese crecimiento, el segmento SUV eléctrico se multiplicó más de ocho veces en solo dos años y se consolidó como el símbolo del nuevo mercado automotor ecuatoriano. Es en ese escenario que Changan presenta el NEVO Q05, un SUV eléctrico compacto pensado para acompañar ese crecimiento.





Es el SUV eléctrico compacto más vendido en China.





El NEVO Q05 llega como uno de los SUV eléctricos con más tecnología de su segmento y ofrece hasta 450 km de autonomía en su versión Premium, gracias a una batería Shenlan de 51,9 KW/H con carga rápida 3C y tecnología V2L. Equipa un motor de 161 HP y 190 Nm de torque, pantalla central de 14,6 pulgadas, sunroof panorámico, cargador inalámbrico, conectividad total con la Changan App y un asistente de inteligencia artificial que responde a comandos de voz. Su diseño con faros LED tipo “ala voladora” y su capacidad de carga de hasta 1.380 litros lo posicionan como uno de los SUV eléctricos con mayor espacio de su segmento.





"Ecuador vive un momento histórico para la movilidad eléctrica y Changan quiere liderarlo. El NEVO Q05 llega con la tecnología, el espacio y la autonomía que las familias ecuatorianas necesitan para dar el salto a lo eléctrico con total confianza", señaló Lorena Vivanco, gerente general de Changan.



