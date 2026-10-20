

Karry, la marca líder en vehículos comerciales ligeros en el Ecuador y distribuida oficialmente por Grupo Roldán, participa en el Karry, la marca líder en vehículos comerciales ligeros en el Ecuador y distribuida oficialmente por Grupo Roldán, participa en el Automundo 2026, el evento automotriz más importante de Quito, que se desarrolla del 15 al 18 de octubre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, ubicado en el Parque Bicentenario. La marca aprovechó este importante escenario para presentar oficialmente un nuevo integrante de su portafolio, reafirmando su liderazgo en el segmento de vehículos comerciales ligeros y su compromiso con quienes impulsan el crecimiento del Ecuador a través del emprendimiento y la productividad.





Actualmente, Karry es la marca #1 en ventas de su segmento, en el Ecuador, un reconocimiento alcanzado gracias a la confianza de miles de emprendedores, empresas y clientes flotistas, que han encontrado en la marca un aliado confiable para su movilización, haciendo crecer sus negocios. Karry cuenta con un amplio portafolio de vehículos versátiles que acompañan al crecimiento familiar, comercial y productivo.





Un portafolio pensado para emprender y trabajar





Durante Automundo, los asistentes podrán conocer toda la familia Karry y en especial al nuevo integrante, Karry Van Cargo 1.5 cc, una nueva opción de nuestra gama de vehículos de trabajo, sumando al portafolio de:





● Karry Van 1.2 cc, con capacidad de 11 pasajeros

● Karry Van 1.5 cc con capacidad de 11 pasajeros

● Karry Truck Cabina Sencilla, con capacidad de carga de 1.6 toneladas.

● Karry Truck Cabina Doble, con capacidad de carga de 1.5 toneladas.





Toda la gama incorpora equipamiento que facilita el trabajo diario, como pantalla táctil de 10.1 pulgadas con Apple CarPlay y Android Auto, sistema de audio y cámara de reversa. Las versatilidad de Karry con sus modelos Trucks, Cabina Sencilla y Cabina Doble, con motor 1.6 cc de doble árbol de levas (DOHC) con suspensión de ballestas delantera y trasera, características que brindan mayor resistencia, estabilidad y desempeño para las labores de mayor exigencia.





Todos los modelos cuentan con una garantía de 7 años o 100.000 kilómetros, respaldada por Grupo Roldán, además de una red nacional de más de 20 concesionarios en país, con personal técnico altamente capacitado y certificado por la marca.