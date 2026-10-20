

Kia Ecuador reafirmó su compromiso con la transformación de la movilidad inteligente y sostenible durante el Kia Ecuador reafirmó su compromiso con la transformación de la movilidad inteligente y sostenible durante el Automundo 2026, donde presentó cuatro nuevos modelos Full Hybrid: Seltos, Sportage, Sorento y Carnival; la Kia Tasman CKD, ensamblada en la planta de Aymesa en Quito; y el concept car Vision Meta Turismo. Con una propuesta que integra electrificación, producción nacional e innovación, la marca coreana continúa ampliando sus alternativas de movilidad y fortaleciendo su apuesta por el desarrollo de la industria automotriz ecuatoriana.





Cuatro híbridos, diferentes formas de moverse





Kia amplía su oferta de movilidad electrificada en Ecuador con la incorporación de cuatro modelos Full Hybrid: Seltos, Sportage, Sorento y Carnival, que se suman al ya conocido Kia Niro, conformando un portafolio de cinco alternativas híbridas para diferentes estilos de vida y necesidades de movilidad. Los cuatro modelos presentados en Automundo 2026 ofrecen una autonomía superior a los 1.200 kilómetros, gracias a sistemas de propulsión que combinan motores eléctricos y de combustión para optimizar el consumo de combustible y ofrecer una conducción más eficiente, sin necesidad de conectarse a una fuente de carga externa.







Desde SUV compactos y versátiles para los desplazamientos cotidianos hasta vehículos de mayor capacidad, con espacio para siete y ocho pasajeros, Kia ofrece alternativas que combinan diseño, tecnología, seguridad, confort y eficiencia. Esta propuesta permite acercar la tecnología híbrida a más ecuatorianos, respondiendo a diferentes necesidades de movilidad y contribuyendo a reducir las emisiones asociadas al transporte. Desde SUV compactos y versátiles para los desplazamientos cotidianos hasta vehículos de mayor capacidad, con espacio para siete y ocho pasajeros, Kia ofrece alternativas que combinan diseño, tecnología, seguridad, confort y eficiencia. Esta propuesta permite acercar la tecnología híbrida a más ecuatorianos, respondiendo a diferentes necesidades de movilidad y contribuyendo a reducir las emisiones asociadas al transporte.





Kia Tasman: confianza en Ecuador y fortalecimiento de la industria nacional





Otro de los anuncios destacados de Kia en Automundo 2026 fue la presentación de la Kia Tasman CKD, ensamblada en Ecuador, en la planta de Aymesa, ubicada en Quito, un hito que refleja la confianza de Kia en las capacidades productivas, el talento y el potencial de la industria automotriz nacional. Con el ensamblaje local de la Kia Tasman, Ecuador se convierte en el segundo país del mundo en producir este modelo, consolidando su participación dentro de la estrategia internacional de la marca y fortaleciendo las oportunidades para el desarrollo de capacidades técnicas, productivas e industriales.





La incorporación de esta pick-up de última generación a la producción nacional representa una apuesta de largo plazo por Ecuador, que va más allá de la comercialización de vehículos y contribuye al fortalecimiento de la industria automotriz y la generación de valor local.





Kia Vision Meta Turismo: una mirada al futuro de la movilidad





La innovación también tuvo un espacio protagónico con la exhibición del Kia Vision Meta Turismo, un vehículo conceptual que acerca al público ecuatoriano a la visión global de la marca sobre el futuro del diseño, la tecnología y la movilidad.







Presentado anteriormente en escenarios internacionales de Corea del Sur y Europa, este concept car integra creatividad, innovación y nuevas experiencias de interacción entre las personas y los vehículos, anticipando algunas de las tendencias que marcarán la evolución de la industria automotriz. Su presencia en Automundo 2026 reafirma el compromiso de Kia por acercar al Ecuador las propuestas tecnológicas y de diseño que están transformando la movilidad a escala mundial. Presentado anteriormente en escenarios internacionales de Corea del Sur y Europa, este concept car integra creatividad, innovación y nuevas experiencias de interacción entre las personas y los vehículos, anticipando algunas de las tendencias que marcarán la evolución de la industria automotriz. Su presencia en Automundo 2026 reafirma el compromiso de Kia por acercar al Ecuador las propuestas tecnológicas y de diseño que están transformando la movilidad a escala mundial.





Una visión de movilidad sostenible que va más allá del vehículo





Los anuncios de Kia en Automundo 2026 responden a su estrategia global Plan S, basada en tres pilares: Energía Sostenible, Movilidad Sostenible y Planeta Sostenible.





En Ecuador, esta visión se materializa a través de una infraestructura integral que combina el portafolio para la movilidad sostenible más amplio con ocho modelos 100 % eléctricos y cinco híbridos, infraestructura de carga, servicio posventa especializado y respaldo a escala nacional. La marca cuenta con la red exclusiva más grande del país, integrada por 20 electrolineras ultrarrápidas y más de 200 puntos de carga, distribuidos entre la Costa, la Sierra y la Amazonía.





A esto se suman 49 talleres certificados a nivel nacional, equipamiento especializado, técnicos capacitados internacionalmente y disponibilidad de repuestos para acompañar a sus clientes en cada etapa de su experiencia. Con esta infraestructura, Kia fortalece una propuesta que va más allá de la comercialización de vehículos, al integrar tecnología, conectividad, respaldo, garantía y soluciones que facilitan la adopción de nuevas formas de movilidad.





“Hace tres años, en este mismo Automundo, asumimos el compromiso de liderar la movilidad sostenible en Ecuador. Hoy puedo decir con orgullo que estamos cumpliendo esa promesa. De los 18 modelos que comercializamos en el país, 13 son vehículos electrificados, ofreciendo cada vez más alternativas de movilidad eficiente, inteligente y sostenible. Esto demuestra que nuestra visión se está convirtiendo en una realidad para los ecuatorianos”, destacó José Antonio Errázuriz, gerente general de Kia Ecuador.





De esta manera, Kia continúa liderando la transformación de la movilidad sostenible en Ecuador, ofreciendo cada vez más alternativas electrificadas que responden a las necesidades de las personas y contribuyen al cuidado del planeta.