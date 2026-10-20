

Mazda participo en Automundo 2026, una de las ferias automotrices más importantes del Ecuador, organizada por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), con una propuesta que combina innovación, tecnología, seguridad y el legado de la ingeniería japonesa. En esta edición, la marca presenta uno de los hitos más importantes de su evolución en el país: la llegada del All-New Mazda CX-60 Plug-in Hybrid (PHEV), su primer SUV híbrido enchufable en el mercado ecuatoriano, que marca el inicio de una nueva etapa de electrificación dentro de su portafolio. Mazda participo en Automundo 2026, una de las ferias automotrices más importantes del Ecuador, organizada por la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE), con una propuesta que combina innovación, tecnología, seguridad y el legado de la ingeniería japonesa. En esta edición, la marca presenta uno de los hitos más importantes de su evolución en el país: la llegada del All-New Mazda CX-60 Plug-in Hybrid (PHEV), su primer SUV híbrido enchufable en el mercado ecuatoriano, que marca el inicio de una nueva etapa de electrificación dentro de su portafolio.





Con más de cuatro décadas de presencia en Ecuador y consolidada como la marca de origen japonés más vendida del país, Mazda continúa evolucionando para responder a las nuevas necesidades de movilidad, manteniendo los atributos que han definido su trayectoria: diseño, tecnología, desempeño y seguridad.







Mazda CX-60 Hibrido Enchufable PHEV: la ingeniería japonesa da un nuevo paso hacia la electrificación





Uno de los principales protagonistas de Automundo 2026 fue el All-New Mazda CX-60 Plug-in Hybrid, un SUV 100 % fabricado en Japón que marcó el ingreso de la marca al segmento de híbridos enchufables en Ecuador, ampliando su portafolio con una alternativa que combina eficiencia, tecnología y desempeño. Este modelo integra un motor de combustión e-SKYACTIV G de 2.5 litros y un sistema eléctrico recargable, que en conjunto desarrollan 323 HP de potencia y 500 Nm de torque.





Cuenta con transmisión automática SKYACTIV de ocho velocidades, tracción inteligente AWD y cuatro modos de conducción: Normal, Sport, Off Road y EV. Entre sus principales atributos destacó una autonomía combinada superior a 800 kilómetros y hasta 76 kilómetros de conducción 100 % eléctrica, características que permiten adaptarse tanto a los desplazamientos diarios como a recorridos de mayor distancia.





En diseño y equipamiento, incorpora el lenguaje KODO, materiales premium, pantalla Mazda Connect de 12 pulgadas, sistema de sonido BOSE de 12 parlantes, Head-Up Display, cámara de visión 360° y techo panorámico. En seguridad, 5 estrellas EURO NCAP, y sistema avanzados de seguridad entre ellos monitoreo de punto ciego, alerta de tráfico cruzado trasero, alerta de salida de carril, monitoreo del conductor y asistencia inteligente de frenado, entre otros sistemas de asistencia a la conducción.









“Durante más de 40 años, Mazda ha construido una relación de confianza con los ecuatorianos gracias a la calidad, seguridad y respaldo de nuestra ingeniería japonesa. Hoy, con la llegada del All-New Mazda CX-60 Plug-in Hybrid, damos un paso importante hacia el futuro de la movilidad en el país. Queremos ofrecer nuevas alternativas que respondan a las necesidades de nuestros clientes, combinando electrificación, desempeño y el placer de conducir que caracteriza a Mazda, sin perder nuestra esencia japonesa”, señaló Juan Francisco Vaca, gerente de Marketing de Mazda Ecuador.





All-New Mazda CX-5: una nueva generación de su SUV más vendido





También se presentó el All-New Mazda CX-5, la nueva generación de su SUV más vendido, que incorpora mejoras en diseño, tecnología, espacio interior y seguridad. El modelo está disponible en tres versiones: Sport, Grand Touring y Signature, equipadas con un motor SKYACTIV-G de 2.5 litros que desarrolla 185 HP y 257 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de seis velocidades.





Las versiones Sport y Grand Touring cuentan con tracción 4x2, mientras que Signature incorpora tracción AWD. La nueva generación presenta un diseño KODO más sofisticado, con una estética minimalista y mayores dimensiones que se traducen en más espacio y confort. Su maletero de 583 litros, ampliable hasta 2.019 litros, ofrece versatilidad para llevar desde lo necesario para la rutina hasta el equipaje de una escapada familiar.





En el interior, la evolución también se siente en la forma de interactuar con el vehículo. Su nueva interfaz humano-máquina —HMI—, las pantallas táctiles de hasta 15,6 pulgadas y la conectividad inalámbrica permiten acceder de forma más intuitiva a información y entretenimiento, acompañando al conductor en cada trayecto. En seguridad, el All-New Mazda CX-5 obtuvo cinco estrellas en Euro NCAP y la distinción IIHS Top Safety Pick, reconocimientos que destacan sus estándares de protección para los ocupantes.



