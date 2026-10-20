

OMODA | JAECOO debutaron en OMODA | JAECOO debutaron en Automundo 2026 con dos modelos de nueva generación que adoptan energías limpias y funciones futuristas. Esta propuesta acompaña una clara tendencia, según el estudio global de Citi GPS, el 70% de los jóvenes considera comprar un vehículo electrificado, un fenómeno reflejado en Ecuador con la comercialización de 33.619 unidades híbridas y eléctricas a septiembre, según la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador (AEADE). Ambas marcas cuentan con el respaldo de AYASA y pertenecen a Grupo Chery International.







Nacidas en 2023, OMODA | JAECOO fueron creadas desde su origen para alinearse con las tendencias globales y preferencias locales que demandan las nuevas generaciones en más de 64 países. Para responder a las exigencias de estilo de vida urbano de las nuevas generaciones, el OMODA E5 NEXT eleva el estándar de confort en su categoría al integrar prestaciones futuristas poco comunes en el segmento, como el asiento del conductor con función de masajes. Nacidas en 2023, OMODA | JAECOO fueron creadas desde su origen para alinearse con las tendencias globales y preferencias locales que demandan las nuevas generaciones en más de 64 países. Para responder a las exigencias de estilo de vida urbano de las nuevas generaciones, el OMODA E5 NEXT eleva el estándar de confort en su categoría al integrar prestaciones futuristas poco comunes en el segmento, como el asiento del conductor con función de masajes.





Este SUV 100% eléctrico integra una pantalla panorámica de alta definición, un paquete completo de asistencias ADAS y una silueta aerodinámica inspirada en la fluidez de un relámpago, ofreciendo 350 km de autonomía (ciclo WLTP) para la movilidad cotidiana. Orientado a los hábitos outdoor y al entretenimiento en ruta de este perfil joven, el JAECOO J5 es un SUV 100% híbrido que ofrece hasta 900 km de autonomía, combinando libertad para explorar nuevos destinos con una gestión eficiente del consumo de combustible.



