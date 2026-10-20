

Suzuki participó en Suzuki participó en Automundo 2026 con una propuesta que reunió tres momentos clave de su evolución en Ecuador: la conmemoración de cinco años de operación directa, el liderazgo alcanzado en el mercado de vehículos híbridos y la llegada del e Vitara, su primer SUV 100 % eléctrico global. Del 15 al 18 de octubre, los visitantes pudieron conocer su portafolio en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito, en el parque Bicentenario. La exhibición permitió recorrer, a través de modelos concretos, cómo ha evolucionado la oferta de Suzuki en el país y de qué manera combina tecnologías de combustión, híbridas y eléctricas para responder a diferentes necesidades de movilidad.





Cinco años de crecimiento y compromiso con Ecuador Suzuki reporta más de 19.000 vehículos comercializados en cinco años, una red de 12 puntos de venta y una inversión de USD 21,1 millones en el país. A este recorrido se suma la generación de más de 300 empleos directos e indirectos. Estos resultados muestran una operación que ha crecido en cobertura, oferta y capacidad de atención, mientras incorpora nuevas alternativas tecnológicas al mercado local.





Tres años como la marca número uno en ventas de híbridos





Una parte central de esta evolución ha sido la movilidad híbrida. Suzuki reporta más de 13.500 vehículos híbridos comercializados en Ecuador y señala que, durante tres años consecutivos, ha ocupado el primer lugar en ventas de este segmento. Este posicionamiento se sustenta en una oferta de modelos que acerca la tecnología híbrida a distintas necesidades de conducción. En Automundo estuvieron presentes modelos como Fronx: el híbrido más vendido del país, Swift, XL7, nuevo S-Cross, nuevo Suzuki Across y Dzire, junto con el Jimny en sus versiones de tres y cinco puertas.





La oferta híbrida 100 % autorrecargable combina un motor a combustión con asistencia eléctrica y recupera energía durante la desaceleración y el frenado, sin requerir conexión a una fuente externa de carga; sus características dependen del sistema de cada modelo. El eVitara: un nuevo paso hacia la movilidad eléctrica El tercer hito es la incorporación del eVitara, presentado recientemente en Ecuador. Su presencia en Automundo permitió que el público conociera de cerca el primer SUV 100 % eléctrico global de Suzuki, que amplía las alternativas disponibles en el portafolio local y abre una nueva etapa para la marca.





El eVitara utiliza la plataforma HEARTECT-e, diseñada para vehículos eléctricos e integrada con una batería ubicada en el piso. Para Ecuador se contemplan versiones 4x2 y 4x4, con más de 400 kilómetros de autonomía. La configuración de tracción integral incorpora dos motores y el sistema ALLGRIP-e; el equipamiento anunciado incluye siete airbags y asistencias avanzadas a la conducción. Esta incorporación responde a la estrategia global Multi-Pathway de Suzuki, que contempla distintos caminos tecnológicos de acuerdo con la infraestructura, la geografía y las necesidades de cada mercado.





Así, la marca busca convertir su visión de movilidad más eficiente en una oferta tangible: vehículos híbridos ya presentes en las calles del país y, ahora, una alternativa totalmente eléctrica. Con estos tres hitos, la participación de Suzuki en Automundo 2026 conectó el crecimiento alcanzado durante sus primeros cinco años de operación directa con las tecnologías que marcarán su siguiente etapa en Ecuador. Suzuki estuvo presente en la feria con beneficios especiales del 15 al 18 de octubre en el Centro de Convenciones Metropolitano de Quito.