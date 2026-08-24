De izquierda a derecha: Enrique Arosemena, Gerente de operaciones SOLCA. Andres Murillo, Gerente de Pharmacy's. Alexandra Villavicencio, Subgerente de mercadeo farmacias Grupo DIFARE. Xavier Barrionuevo Burbano, Jefe Regional de Alianzas LATAM. Carlos Carrión, Fundador de Coffee Box

En su vigésimo cuarto aniversario, la cadena reafirma una propuesta de valor basada en la confianza, la innovación y el cuidado integral de los ecuatorianos. Este compromiso se refleja en su reconocimiento en el ranking de la categoría farmacias del estudio PXI Praxis Xperience Index 2026, por su excelencia en experiencia del cliente. En su vigésimo cuarto aniversario, la cadena reafirma una propuesta de valor basada en la confianza, la innovación y el cuidado integral de los ecuatorianos. Este compromiso se refleja en su reconocimiento en el ranking de la categoría farmacias del estudio PXI Praxis Xperience Index 2026, por su excelencia en experiencia del cliente.





“Estos 24 años representan una historia construida a través de la innovación y la búsqueda constante de soluciones que aporten mayor practicidad a nuestros clientes. En Pharmacy’s continuamos evolucionando nuestra propuesta de valor para ofrecerles experiencias diferenciadoras y seguir impulsando ideas que respondan a sus necesidades, manteniéndolos siempre en el centro de cada iniciativa. Como parte de las acciones de aniversario, la marca presenta Pharmacy’s Fest, una celebración llena de beneficios del 18 al 31 de agosto, con descuentos de hasta el 75% en las categorías favoritas y más de 2.000 productos participantes”, señaló Andrés Murillo, gerente de Pharmacy’s.





Beneficios para sus clientes





Pharmacy's cuenta con un plan de recompensas donde sus clientes canjean sus puntos por dólares de descuento o millas LATAM Pass, obteniendo beneficios adicionales a través de sus compras. Asimismo, facilita el acceso a beneficios dirigidos a adultos mayores y personas con discapacidad, quienes pueden acceder a la devolución automática del IVA. A esta ventaja se añade el servicio de Copago, en el cual los usuarios cancelan hasta un 80% menos del valor total de su receta, a través de sus aseguradoras.





Innovación: de la farmacia a una experiencia integral





De manera constante, incorpora nuevas iniciativas que evolucionan la experiencia tradicional de compra y convierten sus establecimientos en espacios más prácticos e integrales para sus clientes. En esta línea, transformó la categoría de cuidado de la piel y dermocosmética con los Skincare Centers by Pharmacy’s, espacios especializados que ofrecen asesoría personalizada con el acompañamiento de dermoconsejeras, junto con una propuesta que incorpora las últimas tendencias de la categoría. Actualmente, cuenta con 12 espacios en Guayaquil, Samborondón, Quito, Cuenca y Manta, además de su formato isla en Policentro, que ampliará su presencia con una nueva apertura en Mall del Sol.





A su vez, se sumaron soluciones orientadas a brindar mayor autonomía y agilidad durante el proceso de compra, como la implementación de los casilleros inteligentes LockerGO y las cajas de autopago, convirtiendo a Pharmacy’s en la primera farmacia del Ecuador en ofrecer a sus clientes estas alternativas más ágiles y prácticas para retirar sus pedidos y realizar sus compras de manera autónoma.





Por otro lado, su estrategia omnicanal busca hacer más conveniente la experiencia de compra al integrar sus tiendas físicas con sus diferentes canales digitales como su tienda virtual, App, Call Center y WhatsApp, con servicios de domicilio, retiro en tienda y pedidos frecuentes; además de presencia en plataformas de Delivery: Uber, Rappi y Pedidos Ya.





Alianzas que fortalecen la propuesta de valor





Pharmacy’s ha desarrollado alianzas con empresas de diferentes sectores para fortalecer la experiencia y ampliar las soluciones disponibles en sus establecimientos:





En alianza con Coffee Box, la marca se convirtió en la primera farmacia de Latinoamérica con cafetería incorporada. Este mes, la propuesta continúa creciendo con la apertura de su tercer local en Pharmacy’s Ciudad Colón, donde se presentará un nuevo menú de bebidas y postres saludables.

Junto a LATAM, durante agosto y septiembre los clientes triplican millas por la campaña corporativa Happy Time, adicional, por el de Aniversario de Pharmacy ́s se realizará el sorteo de 24,000 millas entre todos los clientes que canjeen dicho beneficio.

En conjunto con DHL Express, ofrece el primer servicio en Latinoamérica que permite enviar kits de productos tradicionales para el cuidado de la salud al mercado estadounidense.

Junto a Bosch, se integran puntos de servicios de mantenimiento básico gratuito para el cuidado vehicular, como cambios y revisión de baterías, focos, plumas y limpiaparabrisas, además de repuestos y productos de limpieza automotriz.

Con Deuna, los clientes pueden realizar pagos directamente desde su celular, sin necesidad de efectivo, tarjetas o monedas.

Junto con Lotería Nacional, Pharmacy’s incorpora en sus puntos de venta productos oficiales como Bet 593 y boletos electrónicos de Pozo, Lotto y Lotería.





Nuevas experiencias





En el marco de sus 24 años y como parte de las nuevas propuestas que la cadena prepara para sus clientes, se realizó el lanzamiento de Pharmacy’s Experience, una iniciativa que conecta a los clientes con sus marcas favoritas a través de espacios interactivos dentro de los puntos de venta. Al momento, se han realizado dos aperturas: en Guayaquil, junto a Dove, y en Quito, con Dermaglós, donde los clientes acceden a beneficios adicionales como triplicar sus Millas LATAM Pass y descuentos en productos seleccionados del portafolio.





La propuesta continuará creciendo con dos nuevos espacios previstos en Guayaquil junto a KuferQ y Natures Garden. En línea con su propósito de acercar servicios que aporten al cuidado integral, se desarrolló una alianza con el Centro de Diagnóstico Preventivo de SOLCA para realizar campañas de prevención y promoción de la salud a través de la red de farmacias.





La colaboración contempla beneficios exclusivos para clientes como descuentos en exámenes del centro, y en los puntos de venta Pharmacy ́s derivados por los especialistas del CDP. En conjunto, estos beneficios, alianzas y nuevas experiencias reflejan la evolución de Pharmacy’s hacia un modelo que trasciende la atención tradicional y busca integrar servicios, soluciones y espacios que respondan a las necesidades de sus clientes. De esta manera, la farmacia celebra 24 años de trayectoria, consolidándose como una marca que evoluciona junto a sus clientes.