







Detrás de cada producto que llega a los consumidores existe una operación logística que conecta la producción con la comercialización y esta, a su vez, con las necesidades del mercado. En Ingenio San Carlos, la planificación, la tecnología y el control de cada etapa permiten gestionar de manera eficiente el almacenamiento y distribución de sus productos, asegurando que lo producido responda oportunamente a la demanda y llegue al consumidor.





San Carlos trabaja bajo un modelo de S&OP (Sales and Operations Planning), que integra la planificación de la demanda, producción, inventarios, almacenamiento y distribución. Este sistema permite anticipar necesidades, optimizar recursos y alinear la operación con los requerimientos de comercialización y de sus clientes.





A esta planificación se suman herramientas como SAP Warehouse Management, que facilita el control de inventarios y la trazabilidad por lotes, así como sistemas de tracking satelital, registros digitalizados y balanzas electrónicas para monitorear el movimiento y control de la mercancía. De esta manera, la operación mantiene visibilidad sobre el producto desde su almacenamiento hasta su despacho y posterior entrega.





La eficiencia también se refleja en las condiciones de almacenamiento y transporte, donde se aplican protocolos de inocuidad, seguridad industrial, control de temperatura y humedad, correcta estiba y sistemas de rotación como FIFO, para preservar la calidad del producto en su recorrido hasta los clientes y consumidores.





Como parte de su estrategia de eficiencia energética, San Carlos incorporó montacargas eléctricos de alta eficiencia, reemplazando equipos de combustión. Esta implementación permite reducir el uso de combustibles fósiles y las emisiones de CO₂, además de mejorar las condiciones de inocuidad dentro de las zonas de almacenamiento.





“La eficiencia en la operación, la responsabilidad con nuestros trabajadores y clientes y el nivel de servicio son fundamentales para construir relaciones de credibilidad y seriedad”, explica Marcelo Armijos, experto en logística de San Carlos.





Estas iniciativas forman parte de una operación alineada con estándares como ISO 50001, ISO 14001, FSSC 22000 y Bonsucro, que respaldan los esfuerzos de San Carlos en eficiencia energética, gestión ambiental, inocuidad y sostenibilidad.





San Carlos comparte estos procesos en una cápsula audiovisual junto a Marcelo Armijos, quien explica cómo la planificación y la tecnología se convierten en elementos clave para una distribución eficiente y para articular cada eslabón de la cadena, desde la producción hasta la llegada del producto al consumidor.



