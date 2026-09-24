







Con el inicio de un nuevo período escolar, Ecuasanitas presenta cuatro paquetes de chequeo escolar dirigidos a sus afiliados, con evaluaciones orientadas a conocer el estado general de bienestar de niños y adolescentes antes del regreso a clases. La iniciativa busca facilitar que las familias incorporen la prevención como parte de su preparación para el nuevo ciclo escolar y puedan identificar oportunamente condiciones que podrían afectar su desarrollo y desempeño.





Actualmente, el 16% de los afiliados de Ecuasanitas corresponde a niños y adolescentes de entre 4 y 17 años. Aunque la demanda de este tipo de controles se concentra especialmente en niños que ingresan a Inicial y Educación General Básica, la recomendación es mantenerlos de manera periódica durante toda la etapa escolar.





Los paquetes de chequeo escolar, vigentes hasta el 31 de octubre de 2026, tienen copagos de USD 10, USD 12, USD 20 y USD 22 y, según la alternativa seleccionada, contemplan consulta pediátrica, biometría hemática, examen de orina, coproparasitario, valoración del índice de masa corporal y controles de optometría y audiometría. Esta combinación permite abordar aspectos generales de bienestar y, en las opciones de mayor alcance, incorporar evaluaciones de la visión y audición.





"El mayor beneficio que podemos ofrecerles a los niños es proteger su bienestar integral antes de que aparezcan afecciones. Los chequeos preventivos nos permiten identificar riesgos de manera oportuna y tomar decisiones tempranas que favorecen su crecimiento, desarrollo y una mejor experiencia durante el año escolar", señala la Dra. María Mercedes Ganán, directora de Inteligencia Clínica de Ecuasanitas.





La detección temprana puede marcar una diferencia significativa en la evolución de una condición y en su impacto sobre la vida escolar. Por ejemplo, diagnosticar una anemia en sus primeras etapas e intervenir oportunamente mediante cambios en la alimentación puede ser suficiente; si el diagnóstico se retrasa, el niño puede requerir tratamientos como suplementación de hierro por períodos más prolongados y presentar complicaciones, ausentismo o dificultades para el aprendizaje, añade Ganán. Actuar a tiempo permite evitar que condiciones inicialmente manejables evolucionen hacia problemas de mayor complejidad.





Con este enfoque preventivo, Ecuasanitas busca acompañar a las familias durante una etapa clave para el crecimiento y desarrollo de sus hijos, promoviendo la evaluación médica oportuna como una herramienta que permita detectar posibles condiciones antes de que afecten su bienestar o desempeño escolar.