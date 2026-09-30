







Antes, durante y después de un viaje existen medidas sencillas que los usuarios de aplicaciones de movilidad pueden adoptar para reducir riesgos y tomar decisiones con mayor información. La seguridad no depende únicamente de las herramientas tecnológicas disponibles, sino también de la atención que se presta al entorno, la información que se revisa y las acciones que se toman a lo largo del recorrido.





Según datos internos de inDrive en Ecuador, los reportes relacionados con conducción imprudente disminuyeron 19,3 % entre julio de 2025 y julio de 2026. En ese mismo periodo, la plataforma continuó fortaleciendo sus mecanismos de prevención, verificación y monitoreo. A partir de esta lógica preventiva, inDrive reúne cinco recomendaciones que pasajeros y conductores pueden considerar antes, durante y después de un viaje para contribuir a una experiencia más segura.





Verificar la información antes de iniciar el recorrido.





Antes de abordar, es recomendable comprobar que la fotografía del conductor, el vehículo y la información registrada coincidan con la persona y el automóvil que llegan al punto de encuentro. Las calificaciones, comentarios e historial de viajes también ofrecen información adicional para tomar una decisión antes de comenzar el trayecto.





Este tipo de revisión cobra relevancia frente a uno de los cambios registrados durante el último año: los reportes relacionados con casos en los que el conductor o el vehículo no coincidían con la información de la plataforma disminuyeron 27,5 % entre julio de 2025 y julio de 2026, según datos internos de inDrive en Ecuador.





Compartir el recorrido con una persona de confianza.





Mantener informado a un familiar o contacto cercano permite que otra persona conozca información del trayecto mientras este se encuentra en curso. De acuerdo con datos internos de inDrive en Ecuador, el 50 % de los usuarios utilizó la función Compartir Viaje al menos una vez.





Conocer las herramientas disponibles durante el viaje.





Familiarizarse previamente con las funciones de seguridad facilita identificarlas en caso de necesitarlas. Entre las opciones disponibles durante un viaje se encuentran el botón SOS, los contactos de emergencia, el monitoreo del recorrido, la posibilidad de compartir el viaje y la grabación de audio.





Reportar comportamientos o situaciones inusuales.





Las calificaciones y reportes posteriores permiten registrar aspectos relacionados con la conducción, el trato recibido o las condiciones del vehículo. Esta información puede ser revisada por los equipos de soporte y, cuando corresponde, derivar en investigaciones o restricciones sobre determinadas cuentas.





Los datos internos de la compañía en Ecuador muestran que, entre julio de 2025 y julio de 2026, los reportes asociados a comportamiento descortés del conductor disminuyeron 17,6 %, los vinculados con la condición del vehículo, 16,6 %, y aquellos relacionados con cobros excesivos, 14,3 %.





Atender las verificaciones adicionales de identidad.





Las plataformas pueden identificar determinadas zonas o situaciones que requieren mayor precaución. En estos casos, es importante revisar las alertas que aparecen en la aplicación y considerar la información disponible antes de continuar el recorrido. inDrive cuenta con alertas de zonas de riesgo y puede activar verificaciones adicionales cuando detecta señales inusuales, como parte de sus mecanismos preventivos.





“Con estas recomendaciones buscamos reforzar una idea sencilla: la seguridad se construye a lo largo de toda la experiencia de viaje y también requiere información, prevención y participación de quienes utilizan las plataformas. Nuestro trabajo es seguir fortaleciendo las herramientas y mecanismos que acompañan a pasajeros y conductores, pero también promover hábitos que les permitan tomar decisiones más informadas y reaccionar oportunamente ante cualquier situación inusual. La seguridad es un proceso continuo y compartido, y por eso seguimos evaluando, ajustando e incorporando nuevas medidas de acuerdo con las necesidades del mercado ecuatoriano”, señaló Christiam Alfonso, Gerente de Seguridad para Latinoamérica de inDrive.





La seguridad durante un recorrido combina tecnología, información y decisiones de los propios usuarios. Revisar los datos disponibles antes de viajar, mantenerse conectado durante el trayecto y comunicar situaciones que generen preocupación son acciones que pueden contribuir a fortalecer la prevención y permitir que pasajeros y conductores cuenten con más elementos para tomar decisiones durante cada etapa del viaje.