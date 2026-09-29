







Llevar la bandera del Ecuador no siempre implica estar en una ceremonia oficial. A veces también puede significar lucirla con orgullo, compartirla con otros y convertir un símbolo nacional en parte de una experiencia cotidiana. Bajo esa idea, El Arrecife Tumbaco presenta su campaña “El abanderado no paga”, una iniciativa con la que el restaurante busca celebrar de una manera diferente el orgullo de ser ecuatoriano.





La campaña parte de un concepto sencillo, pero cargado de significado: reconocer a quienes llevan los colores del Ecuador. Durante la promoción, las personas que lleguen al establecimiento como “abanderados” podrán acceder al beneficio anunciado.





Más allá de la promoción, la propuesta busca generar una conversación alrededor de uno de los símbolos más reconocibles del país y trasladarlo a un espacio cotidiano como es una mesa familiar.





La figura del abanderado tiene una connotación especial en Ecuador. Tradicionalmente asociada al reconocimiento al mérito estudiantil, llevar la bandera constituye un motivo de orgullo para estudiantes y familias.





El Arrecife toma esa referencia y la convierte en una experiencia gastronómica con un componente lúdico y patriótico. Así, el restaurante busca conectar una tradición nacional con una fecha en la que los símbolos del país adquieren especial protagonismo.





“Queremos celebrar al Ecuador desde un lugar que conocemos bien: nuestra mesa. ‘El abanderado no paga’ nace como una manera divertida y cercana de reconocer a quienes llevan nuestra bandera y, al mismo tiempo, invitar a las familias a compartir”, explica Sneeda Rodas, vocera El Arrecife Tumbaco.





La iniciativa se suma a la trayectoria de un restaurante que este año conmemora 15 años de actividad en Tumbaco, un período en el que ha buscado mantener su vínculo con sus consumidores y con el entorno local.





Para El Arrecife, el aniversario y la campaña coinciden en un mismo propósito: celebrar aquello que genera sentido de pertenencia. En un caso, los 15 años de historias compartidas alrededor de una mesa; en el otro, un símbolo que representa al país.





La promoción estará vigente durante el mes de septiembre 2026 de lunes a viernes, bajo los términos y condiciones establecidos por El Arrecife.