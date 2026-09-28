

La Inteligencia Artificial (IA) ha transformado radicalmente la forma en que las personas interactúan con el e-commerce. Hoy en día, los algoritmos de recomendación, la búsqueda visual inteligente y la personalización en tiempo real permiten a los consumidores descubrir productos de manera intuitiva y casi instantánea mientras navegan por redes sociales, motores de búsqueda o marketplaces. No obstante, en esta nueva era del comercio digital, captar la atención del usuario mediante la IA es solo la mitad de la ecuación: el verdadero desafío radica en convertir esa intención de compra en una transacción efectiva. La Inteligencia Artificial (IA) ha transformado radicalmente la forma en que las personas interactúan con el e-commerce. Hoy en día, los algoritmos de recomendación, la búsqueda visual inteligente y la personalización en tiempo real permiten a los consumidores descubrir productos de manera intuitiva y casi instantánea mientras navegan por redes sociales, motores de búsqueda o marketplaces. No obstante, en esta nueva era del comercio digital, captar la atención del usuario mediante la IA es solo la mitad de la ecuación: el verdadero desafío radica en convertir esa intención de compra en una transacción efectiva.





“Durante años, la conversación sobre inteligencia artificial en e-commerce estuvo centrada en cómo atraer al consumidor y recomendarle qué comprar. Pero el verdadero cambio puede estar en otro lugar: la IA está elevando el estándar de velocidad y personalización que esperamos de toda la experiencia. Si el consumidor puede pasar de descubrir un producto a decidir comprarlo en segundos, no va a entender por qué necesita completar un checkout lento, complejo o limitado. La tecnología está haciendo que el último paso de la compra tenga que estar a la altura del primero”, explicó Esteban Sarubbi, Vicepresidente Senior para Latinoamérica de Paysafe, compañía líder global en pagos y la cual pertenece PagoEfectivo.





En Ecuador, donde el comercio electrónico ya supera los USD 6.000 millones anuales y más del 60% de los ciudadanos realiza compras online de forma recurrente, la aceleración digital ha elevado la exigencia de los consumidores. A pesar de que la IA acorta la distancia entre el “descubrir” y el “querer comprar”, la experiencia suele romperse en el último paso: la pasarela de pagos.





El desafío del checkout: El embudo donde se gana o se pierde la venta





De acuerdo con el estudio All the Way Players Pay de Paysafe, aproximadamente el 70% de los carritos de compra en línea son abandonados a nivel mundial. Este indicador confirma que el abandono no responde a una falta de interés o de tráfico generado por el descubrimiento algorítmico, sino a fricciones críticas en la fase final de pago.





Según Paysafe, entre los principales factores que frenan la conversión en la era de la IA destacan:





Ausencia del método de pago preferido: El 49% de los consumidores a nivel global (y un 53% en Ecuador) ha abandonado una compra en línea porque la plataforma no ofrecía su opción de pago favorita.

Inseguridad y desconfianza financiera: El 46% de los compradores digitales ha desistido de concretar su pedido debido al temor de ingresar datos bancarios o información confidencial en sitios desconocidos. En contraparte, el 73% afirma sentirse tranquilo y dispuesto a completar su compra cuando identifica sellos de seguridad visibles o reconoce al proveedor encargado de procesar la transacción.

Tolerancia cero ante fallos técnicos: En un entorno hiperconectado, un rotundo 93% de los consumidores ecuatorianos afirma que abandonaría inmediatamente una marca o plataforma digital tras experimentar un mal proceso de pago.





Métodos alternativos: La clave para cerrar el círculo de la IA





En Ecuador, la diversidad de preferencias de pago hace que ofrecer opciones locales sea clave para completar la compra. Las transferencias bancarias son el método digital preferido por el 47% de los consumidores, mientras que el 16% de quienes compran online utiliza eCash. Soluciones como PagoEfectivo permiten generar un código CIP y completar la compra mediante banca móvil o efectivo en más de 40.000 puntos autorizados, sin necesidad de tarjeta.



