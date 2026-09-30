







El reloj dejó de utilizarse únicamente para consultar la hora. Hoy forma parte del estilo personal y puede decir mucho sobre quién lo lleva: sus gustos, su ritmo de vida e incluso la manera en que interpreta la moda. En este escenario, G-SHOCK ha logrado mantenerse vigente al construir una identidad reconocible que conecta con distintas generaciones y expresiones de la cultura urbana.





Desde su llegada al mercado en 1983, la marca ha estado vinculada con comunidades que valoran la autenticidad y la libertad para crear un estilo propio. Su presencia en la música, el skateboarding, el arte urbano y los deportes ha hecho que sus relojes pasen con naturalidad de escenarios deportivos a conciertos, calles y propuestas de moda.





Esa capacidad para adaptarse también responde a la evolución del streetwear. Lo que comenzó como una expresión asociada a determinadas escenas culturales hoy influye en pasarelas, colaboraciones y tendencias globales. Las prendas amplias, los zapatos deportivos y los accesorios con personalidad forman parte de una estética en la que el reloj ocupa un lugar visible. En lugar de ser un detalle discreto, se convierte en un elemento capaz de definir el conjunto.





“G-SHOCK ha acompañado la evolución del estilo urbano sin perder aquello que la distingue: su resistencia y una identidad visual muy clara. Cada persona puede encontrar un diseño que dialogue con su manera de vestir y con las actividades que forman parte de su día”, señala Kelly Marimón, Gerente de Marketing de CASIO en Kenex Trading.





Diseños para distintas formas de vivir la ciudad





La variedad de modelos refleja cómo el estilo urbano se ha vuelto más amplio y personal. Para quienes prefieren una estética robusta y funcional, el GD-010-1 mantiene el carácter de los diseños digitales de gran tamaño. Su estructura Carbon Core Guard ofrece resistencia y ligereza, mientras que su pantalla LCD facilita la lectura. Cuenta con hora mundial, cronómetro, luz LED de alto brillo y una batería con una duración aproximada de diez años. Su base negra permite combinarlo tanto con atuendos informales como con opciones de uso cotidiano.





En una línea más sofisticada, el GM-2110D-2A demuestra que la resistencia también puede integrarse a una propuesta metálica. Su marco octogonal de acero inoxidable recibe procesos de forjado, corte y pulido, y se complementa con una correa de metal y un dial azul. El resultado es una pieza que conserva el carácter de G-SHOCK, pero que puede acompañar desde un look urbano hasta una ocasión que requiere una apariencia más pulida.





La moda urbana también ha incorporado tonos claros, transparencias y accesorios de menor tamaño. El GMA-S2100SK-7A de la línea G-Shock Women, responde a esta tendencia con una versión más delgada y compacta de la conocida silueta octogonal. Su acabado translúcido y los detalles metálicos le dan una apariencia ligera y versátil, fácil de integrar en combinaciones monocromáticas, prendas en tonos neutros o propuestas con mayor contraste.





Por su parte, el GBD-300-1, perteneciente a la línea G-SQUAD, conecta el diseño urbano con un estilo de vida activo. Su perfil delgado y compacto está pensado para brindar comodidad durante el entrenamiento y el uso diario. Incluye medición de carrera, contador de pasos, alertas por vibración, pantalla LCD de memoria en píxeles y vinculación con smartphones. Así, puede acompañar una rutina deportiva sin perder presencia como accesorio.





Una identidad que se mantiene vigente





Las tendencias cambian, pero algunos diseños logran permanecer porque desarrollan un lenguaje propio. En el caso de G-SHOCK, las estructuras resistentes, las siluetas reconocibles y la variedad de materiales y colores le han permitido renovarse sin abandonar su esencia.





Hoy, elegir un reloj también es una forma de comunicar personalidad. Puede aportar fuerza, contraste, color o sofisticación a un atuendo. Esa posibilidad de combinar funcionalidad con expresión personal explica por qué G-SHOCK continúa ocupando un lugar relevante dentro de la cultura urbana y por qué sus modelos siguen acompañando nuevas maneras de vestir, crear y moverse por la ciudad