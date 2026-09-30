







En el marco del Mes del Chocolate, Nestlé Ecuador destaca la historia que hace posible que uno de los productos más apreciados por los consumidores llegue a sus hogares. Una historia que comienza en las fincas cacaoteras del país, continúa en la fábrica Surindu y cobra vida gracias al trabajo de agricultores, colaboradores y expertos que transforman el cacao ecuatoriano en chocolates que forman parte de la vida cotidiana de miles de familias ecuatorianas.





Reconocido mundialmente por su calidad y atributos únicos, el cacao ecuatoriano es el ingrediente que da origen a algunas de las marcas de chocolate más emblemáticas de Nestlé. Su transformación combina experiencia, innovación y altos estándares de calidad para ofrecer productos que se destacan por su sabor inconfundible, textura y consistencia.





En Fábrica Surindu, Nestlé transforma este ingrediente excepcional en deliciosos chocolates como Tango, Galak, Bombones Surtidos, Nestlé Classic entre otros, a través de procesos que integran tecnología, conocimiento técnico y el compromiso de colaboradores que trabajan cada día para garantizar la excelencia en cada producto.





Actualmente, más del 85 % de la producción de Nestlé en Ecuador se elabora localmente. Este compromiso con la producción local permite seguir impulsando capacidades, innovación y desarrollo dentro del país.





"El chocolate representa mucho más que un producto. Es el resultado del esfuerzo de miles de personas que participan en cada etapa de la cadena de valor, desde quienes cultivan el cacao hasta quienes lo transforman en nuestras fábricas. En Nestlé nos sentimos orgullosos de contribuir a que la calidad del cacao ecuatoriano se convierta en experiencias que acompañan a generaciones de consumidores", señaló Melina Andrade, vicepresidenta Técnica y de Manufactura de Nestlé Ecuador.









La historia del chocolate también se construye en el campo. A través de Plan Cacao, Nestlé acompaña a más de 7.500 agricultores con capacitación y asistencia técnica para fortalecer la productividad y sostenibilidad de sus fincas. Gracias a este trabajo conjunto, en 2025 la compañía exportó más de 38.000 toneladas de cacao ecuatoriano, contribuyendo al posicionamiento del país como referente mundial en este cultivo.





Como parte de esta celebración, Nestlé impulsa Cultivando Legados, una campaña que reconoce a las familias productoras que están detrás de uno de los ingredientes más representativos del Ecuador. Su dedicación permite fortalecer una cadena de valor que conecta el campo, la industria y los consumidores, y que convierte al cacao en un símbolo de calidad, desarrollo y orgullo para el país.