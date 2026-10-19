

JAC Azul presentó el nuevo JAC JS9 en JAC Azul presentó el nuevo JAC JS9 en Automundo 2026 , convirtiendo a Ecuador en el primer país de Latinoamérica en ser escenario de la presentación de este SUV que amplía el portafolio de la marca con una propuesta orientada a quienes buscan espacio, seguridad, desempeño, confort y tecnología para sus viajes. Con 5,20 metros de largo y una distancia entre ejes superior a los tres metros, el JAC JS9 destaca por sus dimensiones, que lo posicionan como el SUV más largo de su segmento. Su configuración para siete pasajeros ofrece amplitud y comodidad para familias y usuarios que necesitan versatilidad tanto en sus desplazamientos urbanos como en recorridos de larga distancia, además, dispone de más de 2.000 litros de capacidad de carga.







Gracias a su sistema de tracción 4x4, brinda mayor capacidad de respuesta y control en diferentes condiciones de conducción. Su robusto chasis aporta estabilidad y resistencia, mientras que la caja reductora permite optimizar la entrega de fuerza en terrenos exigentes, convirtiéndolo en un SUV diseñado para quienes buscan potencia, versatilidad y confianza en cada recorrido, tanto en la ciudad como fuera del asfalto. En materia de desempeño, incorpora un motor 2.0 turbo a gasolina que entrega 200 caballos de potencia y 380 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y diferentes modos de conducción, para adaptarse a distintas condiciones de manejo. Gracias a su sistema de tracción 4x4, brinda mayor capacidad de respuesta y control en diferentes condiciones de conducción. Su robusto chasis aporta estabilidad y resistencia, mientras que la caja reductora permite optimizar la entrega de fuerza en terrenos exigentes, convirtiéndolo en un SUV diseñado para quienes buscan potencia, versatilidad y confianza en cada recorrido, tanto en la ciudad como fuera del asfalto. En materia de desempeño, incorpora un motor 2.0 turbo a gasolina que entrega 200 caballos de potencia y 380 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades y diferentes modos de conducción, para adaptarse a distintas condiciones de manejo.





El equipamiento tecnológico incluye una pantalla vertical de 10,4 pulgadas y conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. En seguridad, integra seis airbags y sistemas avanzados de asistencia a la conducción, como control crucero adaptativo, mantenimiento de carril y frenado autónomo de emergencia.





JAC Azul y CONECTZ: más respaldo para la movilidad eléctrica





Durante Automundo 2026, JAC Azul también anunció beneficios especiales para quienes decidan adquirir uno de sus vehículos eléctricos durante la feria. Gracias a su alianza con CONECTZ, los clientes recibirán un bono de USD 600 para utilizar en los 30 puntos de carga de la marca, este beneficio se suma al año de carga gratuita, en los 65 puntos de carga exclusivos y gratuitos que JAC Azul mantiene a escala nacional. De esta manera, la marca pone a disposición de sus clientes una red de 95 puntos de carga gratuita, fortaleciendo las condiciones para disfrutar de la movilidad eléctrica con mayor tranquilidad y respaldo.





Como parte de su compromiso con la experiencia del cliente, JAC Azul destaca además que es la única marca de su segmento que incorpora llanta de emergencia en sus vehículos eléctricos, una característica pensada para las condiciones de las carreteras ecuatorianas y los imprevistos que pueden presentarse durante los viajes.





Un crecimiento que impulsa la evolución de la marca A un año del relanzamiento de su marca, JAC Azul reporta un crecimiento del 600 % en sus ventas de vehículos a combustión, híbridos y eléctricos, resultado que atribuye a la confianza de sus clientes y a una propuesta cada vez más cercana a los usuarios ecuatorianos.





La marca respalda esta evolución con 23 puntos de venta y una cobertura geográfica del 95 % a escala nacional, una estructura que busca acompañar a los clientes en las distintas etapas de su experiencia con JAC Azul. Con el lanzamiento del JS9 y los beneficios asociados a la movilidad eléctrica, JAC Azul reafirma su estrategia de ampliar su portafolio y ofrecer una propuesta que combina innovación, respaldo nacional y soluciones pensadas para las necesidades reales de sus clientes.