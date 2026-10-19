

Un año después de entregar su primera camioneta en las instalaciones de AYMESA, La Camioneta de Ecuador llega a Automundo 2026 con más de 1.300 unidades vendidas, participación en proyectos estratégicos para el país y el lanzamiento de Páramo Extreme, una nueva versión que lleva las capacidades de su propuesta 4x4 un paso más allá. Un año después de entregar su primera camioneta en las instalaciones de AYMESA, La Camioneta de Ecuador llega a Automundo 2026 con más de 1.300 unidades vendidas, participación en proyectos estratégicos para el país y el lanzamiento de Páramo Extreme, una nueva versión que lleva las capacidades de su propuesta 4x4 un paso más allá.





Durante el evento, Santiago Guevara, gerente general de Armacar, destacó que este primer año ha permitido demostrar que existe espacio en el mercado ecuatoriano para camionetas competitivas, ensambladas en el país y pensadas para responder a las condiciones reales de quienes las utilizan para trabajar, producir y movilizarse a diario. La principal novedad de la marca en Automundo 2026 es Páramo Extreme con configuración 4x4, 160 HP de potencia y 400 Nm de torque, esta nueva propuesta está pensada para quienes necesitan fuerza, resistencia y desempeño en sus recorridos, sin dejar de lado la funcionalidad y el equipamiento.





Su presentación también refleja la evolución de la marca durante este primer año: ampliar su oferta a partir de las necesidades del mercado y desarrollar soluciones que respondan a distintos usos y condiciones de trabajo.





El crecimiento de La Camioneta de Ecuador no se mide únicamente en unidades vendidas, Pacífico y Páramo también forman parte de proyectos que muestran cómo sus vehículos pueden adaptarse a diferentes actividades y requerimientos.





Uno de ellos es el proyecto de Unidades Móviles Agroproductivas (UMA), que contempla 425 unidades Pacífico 4x2 diésel destinadas a fortalecer el sector agroproductivo ecuatoriano. También se exhibió su Patrulla Militar Páramo 4x4, desarrollada para atender requerimientos específicos de las Fuerzas Armadas. Pacífico y Páramo cuentan con costos de mantenimiento preventivo inferiores a USD 0,02 por kilómetro, con servicios programados cada 7.500 kilómetros, esta frecuencia de mantenimiento puede generar ahorros superiores a USD 2.000 hasta los 100.000 kilómetros frente a otras alternativas del mercado. En las versiones diésel, el ahorro total puede superar los USD 3.000 durante los primeros tres años de operación y USD 2.800 en la versión a gasolina.





A esta propuesta se suman 23 puntos de venta y 65 centros de servicio en Ecuador, que ofrecen asistencia técnica, mantenimiento y disponibilidad de repuestos para acompañar a los clientes durante toda la vida útil de las camionetas. Con más de 1.300 unidades vendidas, nuevos desarrollos y presencia en proyectos de alcance nacional, La Camioneta de Ecuador encara su segundo año con el objetivo de ampliar sus capacidades y seguir fortaleciendo su propuesta para los ecuatorianos.





En Automundo 2026, los visitantes podrán conocer de cerca los modelos Pacífico y Páramo, la nueva Páramo Extreme y la Patrulla Militar Páramo 4x4.