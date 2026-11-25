

Cada 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una movilización mundial que se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Este año, la campaña ÚNETE de las Naciones Unidas llama a garantizar la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad. Cada 25 de noviembre, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se marca el inicio de los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, una movilización mundial que se extiende hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Este año, la campaña ÚNETE de las Naciones Unidas llama a garantizar la justicia, proteger a las supervivientes y poner fin a la impunidad.





En línea con eso, Avon, la marca de belleza pionera en el compromiso con los derechos de las mujeres, centra su participación en la autonomía económica de las mujeres y en el reconocimiento de las distintas formas de violencias. A escala mundial, casi una de cada tres mujeres sufrió violencia física o sexual a lo largo de su vida, En Ecuador, la Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres de 2019 registró que el 64,9 % de las mujeres de 15 años o más vivió al menos una forma de violencia. Según datos de Naciones Unidas, casi una de cada tres mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual al menos una vez en su vida.





De acuerdo con ONU Mujeres Ecuador, en el país, el 65% han experimentado al menos un hecho de violencia a lo largo de su vida. 1 Además, un 16,4 % sufrió violencia económica y patrimonial. 2 Esta forma de violencia puede manifestarse cuando alguien controla los ingresos de una mujer, le impide disponer de sus bienes o le restringe el acceso al dinero para cubrir sus necesidades. Contar con oportunidades para generar ingresos propios y desarrollar una actividad económica puede ampliar la autonomía de las mujeres y su capacidad para tomar decisiones.





En este contexto, Avon cuenta con una red de más de 50.000 consultoras de belleza en Ecuador, mujeres que pueden desarrollar un negocio independiente a través de la venta directa y gestionar esta actividad de acuerdo con sus posibilidades y objetivos.





“El Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer es una fecha importante para Avon, ya que recordamos los avances en materia de género y continuamos actuando en la defensa de los derechos humanos, de la educación y de las causas vinculadas a las mujeres y niñas, así como en el fortalecimiento de un ecosistema que impulsa el emprendimiento, la generación de ingresos y la independencia financiera, mejorando la calidad de miles de mujeres”, menciona Alexandra Oliva, gerente de Reputación y Comunicación Corporativa de Natura para Mercado Andino.





En ese sentido, Avon avanza en sus compromisos corporativos, tales como: alcanzar un 50% de mujeres en posiciones de liderazgo sénior, equidad salarial por género y raza, fortalecer las capacidades de más de 80.000 Consultoras de Belleza mediante educación financiera y acceso a más de 500 Líderes de Negocio a becas de educación superior para impulsar su desarrollo profesional. En el contexto del 25N, a la vez, Avon impulsa, a través de todas sus plataformas, la campaña “SOMOS más que la violencia contra las mujeres”, que invita a reconocer las distintas formas de violencia —psicológica, moral, patrimonial, física, sexual y vicaria—, muchas veces invisibilizadas o naturalizadas.





La iniciativa busca promover una respuesta colectiva frente a estas situaciones, poniendo en valor la escucha sin juicios, la confianza en la palabra de quienes atraviesan violencias y la construcción de redes de apoyo y acompañamiento. Porque somos mucho más que la violencia y, frente a ella, también somos quienes podemos hacer algo para transformarla.