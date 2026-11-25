

Más de cuatro décadas después de su lanzamiento, la icónica Fresita de Avon continúa conquistando a las consumidoras ecuatorianas. Entre enero de 2025 y junio de 2026, el tradicional labial de Color Trend superó las 33.000 unidades vendidas en Ecuador, consolidándose como uno de los productos más recordados de la marca por las diferentes generaciones. Más de cuatro décadas después de su lanzamiento, la icónica Fresita de Avon continúa conquistando a las consumidoras ecuatorianas. Entre enero de 2025 y junio de 2026, el tradicional labial de Color Trend superó las 33.000 unidades vendidas en Ecuador, consolidándose como uno de los productos más recordados de la marca por las diferentes generaciones.





¿Su secreto?





Un tierno empaque en forma de fresa que rompe con la clásica barra de labios y la convierte en un objeto coqueto, coleccionable y fácil de reconocer a simple vista. En su interior, una fórmula de textura cremosa e hidratante que combina tonos rojo, rosado y nacarado para aportar brillo natural y un sutil toque de color en los labios, todo bajo el sello juvenil de Color Trend.





Y por supuesto, ese aroma dulce y frutal a fresa que, con solo destaparla, transporta directamente a la infancia. Para muchas, fue el primer labial de su vida, esa primera incursión al maquillaje durante los recreos de los años 80, 90 y 2000. Hoy, esas mismas niñas convertidas en mujeres la compran para sus hijas, o simplemente por revivir un recuerdo.







Esa capacidad de trascender de generación en generación es, según Avon, la verdadera fórmula de su éxito: más que un labial, la Fresita es un puente emocional. Durante la quinta campaña comercial de 2026, Avon presentó en Ecuador una reformulación de la Fresita, disponible a escala nacional. Para Avon, este pequeño gran labial representa mucho más que ventas: es la misión histórica de la marca hecha producto, esa promesa de belleza divertida, innovadora y accesible para todos los hogares. Durante décadas ha sido la puerta de entrada de miles de nuevas clientas al mundo Avon, la primera compra que abre camino a una relación de años con la marca a través de la Venta Directa. Esa capacidad de trascender de generación en generación es, según Avon, la verdadera fórmula de su éxito: más que un labial, la Fresita es un puente emocional. Durante la quinta campaña comercial de 2026, Avon presentó en Ecuador una reformulación de la Fresita, disponible a escala nacional. Para Avon, este pequeño gran labial representa mucho más que ventas: es la misión histórica de la marca hecha producto, esa promesa de belleza divertida, innovadora y accesible para todos los hogares. Durante décadas ha sido la puerta de entrada de miles de nuevas clientas al mundo Avon, la primera compra que abre camino a una relación de años con la marca a través de la Venta Directa.





“La Fresita representa la esencia de nuestra marca: belleza accesible, divertida y con un profundo valor emocional. Su vigencia en el mercado ecuatoriano confirma que sigue siendo un producto entrañable para nuestras clientas, y seguiremos trabajando para que continúe conquistando a nuevos públicos", señala Diana Gaitán, gerente de Marketing de Avon para Mercado Andino.





La Fresita demuestra que las tendencias pasan, pero los clásicos permanecen. Hoy, el producto sigue disponible a través de las Consultoras de Belleza Avon en todo el país, listo para seguir conquistando labios y escribiendo nuevos capítulos junto a las ecuatorianas de todas las edades.