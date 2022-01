6 tips para facilitar el aprendizaje de inglés en adultos

El estudio de las lenguas extranjeras se ha tornado mucho más común en nuestra sociedad. A diferencia de los niños, quienes parecen tener mayor facilidad y plasticidad cerebral para hacer las conexiones necesarias y aprender con éxito un segundo idioma, para los adultos esto suele ser un gran desafío. “Esto no quiere decir que un adulto no lo pueda lograr, pues con las herramientas necesarias, y un verdadero compromiso, el proceso de aprendizaje sí es posible”, señala Eduardo Icaza, Director Académico del Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN).

Agrega que los adultos pueden llegar a angustiarse cuando aprenden una segunda lengua, especialmente al tratar de memorizar reglas gramaticales y la mayor cantidad de vocabulario posible. En ese sentido, el experto destaca que la elección del idioma a aprender debe ser estratégico, para que el esfuerzo que se le dedique al proceso realmente lo amerite. “El inglés, por ejemplo, es el idioma oficial de 59 países alrededor del mundo, y es considerado una lingua franca; de hecho, las personas que no tienen un idioma en común, prefieren comunicarse a través del inglés a nivel global. Además, es ampliamente reconocido en el mundo como el idioma de los negocios internacionales, de la diplomacia, de la ciencia, de la aviación, de la informática, del turismo, así como de las comunicaciones y del internet”, indica Icaza.





Considerando que el tiempo que le toma a un adulto lograr un nivel intermedio de inglés depende de su motivación y dedicación, así como de las horas de estudio y práctica del mismo, el representante del CEN detalla a continuación algunos tips para facilitar el aprendizaje de este idioma:





1. Comenzar por los verbos básicos y la formulación de preguntas





Una de las claves para el dominio del inglés, es que el adulto logre escribir en ese idioma, y para ello, lo ideal es priorizar el conocimiento de verbos básicos, como to be, to get, to have, entre otros. “El conocimiento de cierta gramática básica, le permite a la persona comenzar a pensar en inglés, para poder transmitir ciertas ideas sencillas sobre su vida personal o de trabajo”, manifiesta el especialista. Por otra parte, resulta fundamental aprender a realizar preguntas utilizando las conocidas “W questions”, que son who (quién), what (qué), when (cuándo), where (dónde), y why (por qué).





2. Concentrarse en aprender vocabulario que se use frecuentemente





La adquisición de vocabulario le da más confianza a la persona, y le permite desarrollar su destreza oral. En esa línea, un tip importante que brinda el Director Académico del CEN es reconocer aquellas palabras que muy probablemente sean utilizadas con frecuencia en los círculos cercanos del adulto. “Por lo general, estas palabras tienen que ver con actividades diarias; por ejemplo, si se trata de una persona con trabajo de oficina, podría empezar por familiarizarse con palabras como desk (escritorio), computer (computadora), meeting (reunión), o email (correo electrónico); si la persona aprendiendo inglés tiene hijos en edad escolar, debería habituarse a usar términos como school (escuela), teacher (profesor/a), schedule (horario), homework (tarea), o quiz (lección)”, aconseja.





3. Cambiar el idioma del celular y la computadora al inglés





Puede sonar como algo poco significativo, pero estas sutilezas ayudan a que nuestro cerebro vaya aceptando el otro idioma, y contribuyen a enriquecer nuestro vocabulario. Según el representante del CEN, “Para empaparse del idioma, no es necesario vivir en un país donde el inglés sea la lengua oficial, sino que pequeños trucos como cambiar el idioma de los dispositivos que usamos a diario, ayudarán a familiarizarse con el vocabulario con el que los hablantes nativos interactúan todos los días.” Este tip no aplica solo a celulares y computadoras, sino a cualquier otro dispositivo como reloj inteligente, GPS del vehículo, tablet, etc.





4. Leer noticias en inglés





Una alternativa que permite a la persona familiarizarse con el correcto uso de la lengua en un contexto real, es la lectura de las noticias en inglés. Esto, además, le permite ir a su ritmo, volviendo a leer cuantas veces sea necesario, para comprender correctamente. “Existen muchísimas opciones de fuentes de noticias que pueden utilizarse para este fin; por ejemplo, Forbes, Business Insider, CNN, Reuters, The Associated Press, The New York Times, The Washington Post, ABC News, BBC, Foreign Affairs, etc.”, comenta.





5. Usar el diccionario en lugar del traductor





Para lograr comprender el verdadero significado de una palabra, así como los distintos usos que puede tener en diferentes contextos, siempre es preferible usar un buen diccionario de lengua inglesa. “La ventaja de usar el diccionario es que no traducirá la palabra, sino que dará su significado en inglés, y esto a su vez, permite al adulto integrar una amplia red de palabras nuevas, pues al leer el significado de una palabra que no conoce, puede encontrarse con otra desconocida que inmediatamente puede buscar para entender, y así conocer progresivamente más y más acerca del idioma”, explica Icaza.





6. Asistir a cursos de inglés para adultos





Optar por cursos de inglés obliga a la persona a tener oportunidades frecuentes de práctica del idioma, y le brinda apoyo en cualquier duda que pueda tener. Además, sigue un método probado para aprender otro idioma. “En el caso del CEN, nuestro programa de Adultos, dividido en 18 módulos (desde Nivel Básico Bajo hasta Intermedio Alto), tiene una duración de 576 horas, con un promedio de 15 alumnos por curso, y los estudiantes hablan inglés desde el primer día de clases”, indica el Director Académico. Según su experiencia, estos cursos permiten, en poco tiempo, aprender a mantener conversaciones en diferentes situaciones de trabajo, estudios y de la vida cotidiana, y posibilitan entender el inglés hablado y escrito.