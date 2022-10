Sebastián Cevallos rechaza la decisión del CNE Azuay de no permitir la inscripción de Luca Pallanca a la Alcadía de Cuenca

Sebastián Cevallos, candidato a la Prefectura del Azuay y Luca Pallanca, candidato a la Alcaldía de Cuenca presentaron una Rueda de Prensa para anunciar su rechazo ante la decisión de la Junta Provincial Electoral de no admitir la inscripción de Pallanca, por el hecho de no haber votado en las Elecciones de 2021.



En este encuentro realizado en el Parque Calderón, Cevallos dio a conocer que esta decisión se ha tomado bajo la votación de cinco personas que representan a “los mismos de siempre”, pero que no representan al pueblo cuencano. Hizo énfasis en que irán hasta las últimas consecuencias para que Luca Pallanca esté en la papeleta electoral y participe como candidato a la Alcaldía de Cuenca.



Las razones por las cuales la decisión de la Junta Electoral Provincial no es la correcta es porque, de acuerdo al artículo #3 del Reglamento a Inscripciones, Luca Pallanca debería subsanar la razón por la cual no votó las elecciones pasadas. Para ello debe mostrar que vivió dos años en la misma jurisdicción a la cual aspira ser candidato, parámetro con el que sí cumple.



En el caso de Luca Pallanca no pudo ejercer su derecho al voto en las Elecciones de 2021, puesto que recién obtuvo su nacionalidad en enero de este 2022. Sin embargo, el Código de la Democracia dice que aquellas personas que tienen nacionalidad extranjera de la fuerza pública, adultos mayores o jóvenes entre 16 y 18 años tienen el voto facultativo. Lo que se ha demostrado a la Junta Provincial Electoral es que no se le puede exigir a Luca Pallanca otro requisito más que estar empadronado, tener la nacionalidad ecuatoriana y haber vivido dos años en la jurisdicción.



No está demás mencionar que, en julio de 2022, el CNE Azuay notificó a Luca Pallanca con los derechos políticos habilitados para ser candidatos. Lo que se cuestionan los miembros del partido es porqué motivo y a última hora cambiaron de parecer.



Estas son las pruebas que el equipo de Unidad Popular ha demostrado ante la Junta Electoral. Además, han hecho énfasis en que para ser ecuatoriano se requiere nacer en el territorio o realizar el proceso de nacionalización, que es lo que ha realizado Pallanca.



De esta manera, las próximas acciones de los candidatos es dirigirse al Tribunal Contencioso Electoral con una apelación respecto al Código de la Democracia. Cevallos ha manifestado en que se irán hasta las últimas consecuencias para que se respete el derecho político de elegir o ser elegido.