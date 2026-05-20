







La Chef Alejandra Espinoza y su equipo lideraron la experiencia gastronómica ecuatoriana en el Gran Premio de Miami 2026 de la Fórmula 1

Cotoa es el primer restaurante ecuatoriano incluido en la Guía Michelin de Estados Unidos en presentar un exclusivo menú en la Aston Martin House, inside the F1® Paddock

Fueron tres días de alta cocina ecuatoriana que integraron productos, ingredientes y propuestas artesanales de excelencia, elaborados por reconocidas empresas ecuatorianas destacadas por su alto nivel de calidad y proyección internacional

La gastronomía ecuatoriana alcanzó uno de los escenarios más exclusivos del mundo. Del 1 al 3 de mayo, COTOA, el primer restaurante ecuatoriano incluido en la Guía Michelin de Estados Unidos, participó en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1 2026 con una experiencia culinaria de alto nivel dentro de la Aston Martin House, inside the F1® Paddock. La Chef Alejandra Espinoza y su equipo estuvieron a cargo de un menú exclusivo de gastronomía ecuatoriana dirigido a invitados VIP internacionales, entre ellos líderes del sector hospitality, ejecutivos, influencers y figuras vinculadas al automovilismo mundial.





"Este evento es la demostración de que la gastronomía ecuatoriana pertenece a los mejores escenarios del mundo", señaló la Chef Alejandra Espinoza, Embajadora Especial de la ONU para el Turismo Gastronómico Sostenible. "Llevar nuestro ceviche, nuestro hornado y nuestros ingredientes ecuatorianos a la Aston Martin House, inside the F1® Paddock en Miami, es un honor que asumimos con todo el orgullo de Ecuador."





UN MENÚ QUE PUSO A ECUADOR EN EL CENTRO DE LA EXPERIENCIA





Para esta ocasión, COTOA diseñó una propuesta gastronómica que reunió algunos de los sabores más representativos del país, con una visión contemporánea y sofisticada. El menú incluyó una reinterpretación del icónico Ceviche Jipijapa, plato que marcó el ingreso de COTOA a la Guía Michelin, el Ceviche Manicero y una versión moderna del tradicional Hornado ecuatoriano. Cada preparación fue elaborada con ingredientes de proveedores ecuatorianos de clase mundial, generando una respuesta altamente positiva entre los más de 200 comensales de alto perfil que vivieron la experiencia gastronómica.









UNA MISIÓN: VISIBILIZAR ECUADOR AL MUNDO





La experiencia contó además con el respaldo de cuatro marcas ecuatorianas que se unieron como auspiciantes para mostrar el potencial gastronómico y cultural del Ecuador ante una audiencia internacional premium, tales como influencers internacionales, ejecutivos del mundo financiero y petrolero, líderes del hospitality de alto nivel, y figuras del automovilismo internacional:





Santa Priscila, el mayor exportador de camarón ecuatoriano al mundo, proveyó el camarón del Pacífico y el pescado fresco que fueron las estrellas del menú. Los comensales quedaron impresionados con la calidad y el sabor de cada plato.

República del Cacao, referente mundial del chocolate de origen ecuatoriano, aportó su chocolate y nibs de cacao para el postre y los regalos VIP.

Bigalli, creador de sombreros de paja toquilla de máxima calidad, el auténtico sombrero ecuatoriano conocido mundialmente como "Panama Hat", declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO obsequió un sombrero exclusivo tejido a mano a cada invitado VIP, convirtiéndose en uno de los elementos más comentados de la experiencia.

PHI Ceramics, estudio de cerámica artesanal ecuatoriana, vistió toda la platería del evento con piezas únicas elaboradas a mano, elevando cada plato a una declaración cultural.





Durante todo el fin de semana, el servicio del Aston Martin Aramco Formula One™ Team destacó y presentó personalmente a cada proveedor ecuatoriano ante sus invitados especiales y miembros del equipo, dando visibilidad internacional al trabajo de productores y artesanos ecuatorianos.