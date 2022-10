Coca-Cola reimagina "A Kind Of Magic", de Queen, para celebrar la Copa Mundial de la Fifa 2022TM

El himno, lanzando como parte de la campaña La Magia de Creer de Coca-Cola, es una poderosa reelaboración del éxito de 1986 a partir de una fascinante colaboración entre Felukah, sensación del neo- soul y raps egipcios; Tamtam, cantante y compositora de influencia soul, nacida en Arabia Saudita; y la mexicana Danna Paola, artista nominada a los premios Latin Grammy. La Compañía Coca-Cola y Universal Music Group (UMG) anunciaron la presentación del himno oficial de la campaña de Coca-Cola para la Copa Mundial de la FIFA 2022TM, que reimagina la icónica canción de Queen “A Kind of Magic” desde una perspectiva nueva y multicultural, disponible en Coke StudioTM.El himno, lanzando como parte de la campaña La Magia de Creer de Coca-Cola, es una poderosa reelaboración del éxito de 1986 a partir de una fascinante colaboración entre Felukah, sensación del neo- soul y raps egipcios; Tamtam, cantante y compositora de influencia soul, nacida en Arabia Saudita; y la mexicana Danna Paola, artista nominada a los premios Latin Grammy.

La reversión de “A Kind of Magic” llega acompañada por un video vibrante y dinámico que da vida a la energía y a la ideología del tema. Filmado en la Ciudad de México, el video condensa la emoción de uno de los eventos deportivos más grandes del planeta, fusionando el sabor de la cultura latina y árabe con el apasionante mundo de la Copa Mundial de la FIFATM.



“Estamos encantados de habernos asociado con Danna Paola, Tamtam y Felukah para crear dos versiones únicas de ‘A Kind of Magic’, de Queen”, dijo Joshua Burke, Director Senior de Marketing Global de Música y Cultura en la Compañía Coca-Cola: “La reversión de esta canción muestra los estilos únicos de estas talentosas artistas al tiempo que adopta un clásico de renombre mundial”.



“Trabajar con artistas tan increíbles y un equipo tan fuerte fue como una bocanada de aire fresco”, manifestó Felukah: “Todos irradiaban pasión y una energía mágica y contagiosa que siempre apreciaré profundamente. Estoy orgullosa de representar a Egipto y a las mujeres de todo el mundo, ahora y siempre”.



Tamtam agregó: “Es muy emocionante ser parte de esta campaña con Coca-Cola y con dos mujeres súper geniales e inspiradoras. Es hermoso que todas seamos de diferentes países, cantando juntas y representando esta unidad a través de la música. La experiencia fue realmente mágica, desde grabar la música hasta conocer al equipo y volar a Ciudad de México para filmar los videos. ¡Fue un sueño y estoy feliz de compartirlo con el mundo!”.



“Es inspirador ser parte de una campaña global representada por mujeres. Trabajar con Felukah y Tamtam fue una experiencia hermosa y mágica. La música es una llave mágica para acercar a la gente. Estoy emocionada de ser parte de esto y poner a México en el centro de atención”, expresó Danna Paola.



La canción oficial está vinculada a la pieza audiovisual “The Conductor”, lanzada este año en colaboración con UMGB (Universal Music Group for Brands), que rindió homenaje a “A Kind of Magic” con siete artistas de todo el mundo que dieron su propio toque a la legendaria composición. Los artistas incluyeron a Ari Lennox, Griff, Ekin Beril, Mariah Angeliq, Tems, Tesher y TRI.BE, una auténtica expresión creativa de Magia de VerdadTM, la filosofía de marca global de Coca-Cola.



“A Kind of Magic” y el video musical que lo acompaña se lanzarán globalmente el 21 de octubre, antes de la Copa Mundial de la FIFA 2022TM, que comienza en Qatar el 20 de noviembre. La canción estará disponible en todas las plataformas digitales de streaming y se podrá acceder al video a través de Coke StudioTM. Coke StudioTM es distribuido por UMG.



Además de esta pista musical, Coca-Cola está dando vida a su campaña La Magia de Creer a través de varios elementos, que incluyen piezas audiovisuales digitales, packaging, Fan Zone y Panini, que encarnan la pasión de los fanáticos del fútbol en todo el mundo.