Kappa a la vanguardia llega con Pop Up Store a Ecuador

El mundo del retail y la moda se actualiza a cada instante a nivel mundial, satisfaciendo la necesidad y gusto de los consumidores más exigentes y marcando tendencias a nivel global.La estaticidad es un factor que definitivamente hoy en día no es uno de los más destacados dentro del comercio, al contrario, mientras más dinamismo, inmediatez y momentaneidad exista, más movimiento se genera en estos sectores.Bajo esta premisa, Kappa ha decidido apostar por el mercado ecuatoriano con una Pop Up Store en nuestro país. La marca italiana clásica, que produce prendas de rendimiento y calidad, es conocida por ser una de las marcas líderes en ropa deportiva y estilo de vida a nivel mundial, gracias a sus cualidades como la tecnología, colores y flexibilidad.Es así que, ya contando con su tienda online, www.kappa.com.ec , ahora busca incursionar en el mercado físico y entregar a sus consumidores una experiencia diferente y más directa con el producto.Las Pop Up Store han sido tendencia a nivel mundial y se caracterizan por su temporalidad, es decir, se ubican en un lugar por un tiempo determinado, no muy extenso. Esto implica una exclusividad, lo cual ha funcionado muy bien ya que genera una expectativa alta e incluso una cierta exclusividad en el mercado.La tienda de Kappa, estará ubicada por un tiempo aproximado de 6 meses en el Scala Shopping de Cumbayá y estará dispuesta a brindar la mejor de las experiencias a los amantes del deporte con colecciones: lifestyle, ropa para el día a día con nuevos detalles de estilo y varios productos informales – sport.También contarán con productos de NEW ERA, la marca número uno del mundo con 102 años de trayectoria y reconocida por ser la única marca a nivel mundial en tener de manera exclusiva y simultánea las 3 grandes licencias de los Estados Unidos: NFL, NBA, y MLB.Los amantes del estilo y la comodidad, podrán visitar la tienda en el Scala Shopping y acompañar a la marca a su evento de apertura el día viernes 28 de octubre, donde los asistentes podrán disfrutar de varias sorpresas: descuentos, acompañamiento de influencers, meet and greet con futbolistas, concursos con órdenes de compra, música, videos y muchas novedades más.Para quienes no puedan visitar la tienda por cualquier motivo, la opción es dirigirse a su página www.kappa.com.ec donde podrán adquirir todos sus productos y visitar sus redes donde podrán estar al tanto de las novedades, en Instagram: @kappa_ec o Facebook: Kappa EcuadorCon el lanzamiento de esta primera tienda, Kappa espera poder seguir creciendo y expandiéndose a nivel nacional, llegando a varias ciudades de nuestro país y llevando comodidad y estilo a los ecuatorianos.