Primer diálogo de expertos destacó la urgencia en Ecuador de preparar a los líderes en el manejo de intangibles

En un entorno donde es creciente el peso de los intangibles, surge la necesidad de preparar a la nueva generación de profesionales para la gestión integral de empresas con propósito, tema central del primer diálogo con expertos “Liderar en el Capitalismos de los Stakeholders: Tendencias en reputación y gestión de intangibles para tomadores de decisión”. Comunicandes Latam, aliada en Ecuador de Corporate Excellence, con apoyo de la Cámara Ecuatoriano - Americana, Amcham, presentó el viernes 18 de noviembre, desde Quito y Madrid esta iniciativa a la comunidad de profesionales trabajando en estrategia empresarial en Ecuador.Conceptos, herramientas y mejores prácticas para el manejo de intangibles son parte del esfuerzo de los organizadores para aportar con un nuevo enfoque de las empresas como actores de cambio. “Ante los desafíos que estamos enfrentado en el Ecuador, un giro en el liderazgo empresarial es vital para consolidar un ecosistema de negocios con balance social, ambiental y económico”, destacó Paola Vallejo, cofundadora de Comunicandes Latam. Esta experta en relaciones corporativas ha acompañado a empresas líderes en Ecuador y la región, donde ha sido notoria la falta de métricas para ayudar a los tomadores de decisiones a medir su impacto. "Ahora las empresas ecuatorianas podrán proyectar su propósito hacia el futuro y consolidar una comunidad de excelencia, a través de nuestra alianza con el think tank referente en reputación corporativa de Iberoamérica".Desde Madrid participó Angel Alloza, director principal de Corporate Excellence, para presentar las tendencias de las empresas que apuestan por consolidar su diferenciación auténtica a través de la gestión de intangibles, un modelo holístico e innovador alterno al enfoque tradicional centrado exclusivamente en la rentabilidad financiera.La última edición de Approaching the Future, una mirada a Latam 2022, estudio anual de Corporate Excellence, desarrollado con CANVAS, identificó 16 tendencias emergentes en reputación, marca, sostenibilidad, ética y transparencia en América Latina. Entre los informantes de la región, el liderazgo responsable y el propósito corporativo están primero, con igual y mayor importancia respecto al 2021 respectivamente.Como tercera prioridad está la diversidad, equidad e inclusión, entre las tendencias de sostenibilidad, donde la Agenda 2030, el cambio climático y la inversión sostenible han decrecido en su nivel de prioridad respecto al reporte precedente, en gran parte como consecuencia del entorno geopolítico.La cuarta prioridad es el riesgo reputacional, entre las tendencias de reputación y marca, donde la confianza de los grupos de interés y reputación del CEO aparecen como nuevas tendencias por primera vez. Mientras que gobierno corporativo y ética, y métricas y reporte ASG suben en importancia, la comunicación y publicidad, y marcas activistas bajan puntos de prioridad respecto al año anterior. Como quinta prioridad está la digitalización, entre las tendencias transversales, categoría donde futuro del trabajo decrece en su importancia respecto al 2021.El estudio revela un proceso de evolución en cómo las empresas de América Latina están fortaleciendo la confianza de los stakeholders, con esfuerzos para impulsar el diálogo con los grupos de interés, así como en las formas de medir y gestionar la reputación corporativa, usar herramientas para conocer las percepciones, y fortalecer su comportamiento a través de códigos internos y potenciando el talento en temas como la confianza. La importancia de la comunicación en la región avanza en integrar las conversaciones con todos sus grupos de interés, además de la tendencia en la que el 57% se han dedicado a potenciar la comunicación digital y en redes como elemento estratégico de gran relevancia.Para Paola Vallejo, la tendencia en Ecuador va a un ritmo de menor intensidad respecto a otros mercados de la región, con una apuesta aún tímida entre los tomadores de decisión al momento de apostar recursos estratégicos para gestionar su reputación, tanto por la naturaleza familiar de las empresas, baja regulación en ASG y un entorno protegido de la competencia internacional. "Esta década vimos como los entornos de desafío motivaron más esfuerzos desde las empresas en la relación con los medios tradicionales, la comunicación interna, y el manejo de los canales digitales, con innovación en nuevos formatos como el video" No obstante, para la consultora, aún es baja la demanda de las altas direcciones por servicios especializados para alinear su comunicación con el propósito empresarial y sostenerlos en el largo plazo a través de posiciones de alto nivel en sus estructuras.Tanto en la región como Ecuador, se destaca el efecto de la reputación del CEO, donde el compromiso del líder crea un círculo virtuoso con el posicionamiento de las empresas, siendo clave, no limitarse a la presencia mediática y en redes sociales por su mero efecto publicitario, sino como parte del compromiso genuino del líder a favor de la implementación de los planes para fortalecer el manejo y medición de la reputación y comportamiento empresarial.El estudio verificó que el 55,7% de las empresas de la región afirman haber integrado el propósito corporativo en su estrategia y en la toma de decisiones. Además un 39,7% de altos ejecutivos fomenta el compromiso de la organización con la ética y la integridad, no solo en búsqueda de beneficios propios, para generar un impacto positivo en las comunidades con las que trabaja, lo cual motiva a seguir convenciendo a más ejecutivos sobre la importancia del liderazgo responsable.Para Angel Alloza, las herramientas de medición son un factor indispensable, no solo para evaluar el impacto casa adentro, sino para incentivar una comunidad empresarial más transparente y responsable, capaz de medir y reportar su valor ético, social, ambiental y económico. El experto concluyó con una alerta sobre el uso de rankings para fines publicitarios, una práctica desgastante, apelando a la apuesta a largo plazo por la formación de una nueva generación de profesionales preparados para gestionar intangibles aplicando metodologías integrales, un nuevo perfil multidisciplinario al que se le conoce por el distintivo de "Excellencers".