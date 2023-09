NIRSA apoya el atletismo femenino ecuatoriano

en Mundial de Atletismo 2023 llevado a cabo en Budapest

Johana Ordóñez es una atleta ecuatoriana especializada en marcha atlética en la prueba de 20 y 35 km. Practica atletismo desde 2002, es reconocida como una de las más destacadas deportistas pues​ formó parte de la delegación ecuatoriana para los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde ocupó el puesto 35 en la prueba femenina de los 20 kilómetros. Además, es campeona con un récord nacional en los Juegos Panamericanos y Sudamericanos de Lima en 2019 con un resultado de 50 km, 4:11.12

“Cada día es una oportunidad para avanzar, para crecer y eso es lo que he hecho a lo largo de mi carrera en la marcha atlética son 20 años de representar al país con mucho orgullo y aunque mi cuerpo se rompa quiero demostrarles a mis hijas, que son mi motor principal que cada esfuerzo trae recompensas. Es un honor haber representado nuevamente al país en el mundial de Budapest en los 20 y 35 km, sentí un orgullo muy grande al volver a vestir los colores de nuestro Ecuador querido. Pero en este caminar no estuve sola, estuvieron mis entrenadores, médicos, familia, instituciones amigos, un equipo muy grande que siempre me estuvieron apoyando. Quiero agradecer también a NIRSA que se unió a mi familia para apoyarme en mis sueños de llegar a los Juegos Olímpicos de Paris 2024. NIRSA, es una empresa que demuestra su compromiso con el desarrollo sostenible, la comunidad y con el deporte de alto rendimiento. Muchas gracias por el apoyo a quienes confiaron en mí” expresó la atleta Johana Ordóñez.