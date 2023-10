CEN: cantantes norteamericanos que impactaron la industria de la música

La industria musical se ha visto revolucionada década tras década por el talento y la propuesta innovadora de artistas que han marcado un antes y un después en sus respectivas épocas. Muchos de los cantantes que han impactado al mundo y trascendido brechas generacionales son de origen norteamericano. Sus hits han invitado (inclusive en el presente) a millones de fanáticos a corear sus canciones y a bailar al ritmo de su música.





“Estados Unidos ha sido cuna de grandes representantes del pop, rock and roll, jazz, swing, entre otros; logrando altos niveles de receptividad internacional, y convirtiéndose en los artistas preferidos de un alto porcentaje de la población”, señaló Deborah Chiriboga High, directora general del Centro Ecuatoriano Norteamericano (CEN).





A continuación, la representante del CEN presenta su selección de los cantantes norteamericanos que mayor impacto han tenido en la historia de la música:





Michael Jackson

Conocido como “el Rey del Pop”, Jackson fue un destacado cantante, bailarín y compositor. Los Guinness World Records lo distinguieron como el “artista más exitoso de todos los tiempos”. Su vida y su producción musical, incluyendo sus videos musicales, son recordados por romper esquemas y transformar el mundo de la representación musical. Su álbum Thriller es, hasta el momento, el más vendido de todos los tiempos, con cerca de 65 millones de copias. “Michael sin duda dejó una huella imborrable, pocas veces vista en la industria, por lo que sigue siendo una referencia de innovación, talento y vanguardia”, resalta Chiriboga High.









Elvis Presley

Es uno de los íconos de la música de la década del 50, apodado como “el Rey del Rock and Roll”. Su trascendencia radica en que rompió esquemas al fusionar música country con géneros como el blues, el gospel e incluso el pop. “Su legado permanece intacto, y es recordado por sus peculiares pasos de baile, que se convirtieron en tendencia entre sus seguidores”, comenta la directora general del CEN. A lo largo de su carrera, Elvis fue nominado a 14 premios Grammy, además de convertirse en el solista con mayores índices de ventas en la categoría de música popular.









Frank Sinatra

Este cantante y actor estadounidense, quien grabó a lo largo de su carrera más de 1.300 canciones, fue receptor de diversos reconocimientos, entre los cuales resaltan 10 Grammys, la Medalla de la Libertad del gobierno estadounidense y varias nominaciones a los premios Oscar. “Es reconocido internacionalmente no solo por su imponente voz, sino por ser uno de los primeros músicos en hacer uso de sistemas de amplificación de sonido, para destacarse como solista, sobresaliendo de la unidad de sonido tipo orquesta”, explica la representante del CEN.





Madonna

Es una de las mujeres pioneras en la industria que, a lo largo de más de 30 años de carrera, no solo ha logrado vender más de 300 millones de álbumes alrededor del mundo, sino que ha sabido implantar su imagen de una manera auténtica e irrepetible, a pesar de su controversial personalidad. Gran parte de sus canciones han llegado a estar en el top 10 de los rankings musicales de varios países alrededor del mundo, y hasta el día de hoy, jóvenes y adultos continúan cantando a todo pulmón hits como Like a Prayer, Papa Don't Preach, Vogue, entre otros.









Whitney Houston

Esta cantante y actriz cautivó al mundo con su inigualable voz. Uno de sus grandes éxitos, I Will Always Love You, se ha convertido en un símbolo del romance, tanto a nivel fílmico como musical. “Fue la primera mujer en alcanzar el número uno en el ranking de Álbum del Año en Estados Unidos”, puntualiza Chiriboga High. Además, durante su carrera, 10 de sus canciones llegaron a posicionarse en primer lugar en la lista de Billboard Hot 100. Whitney ha sido fuente de inspiración para varios artistas, que han expresado públicamente su admiración hacia ella.