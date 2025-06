No todos los padres son iguales, y eso es precisamente lo que los hace únicos. Están los que no paran un segundo, los que disfrutan cada momento en casa, los que inspiran con su experiencia o los que inician el camino de la paternidad. Pero todos tienen algo en común: merece cuidarse. No todos los padres son iguales, y eso es precisamente lo que los hace únicos. Están los que no paran un segundo, los que disfrutan cada momento en casa, los que inspiran con su experiencia o los que inician el camino de la paternidad. Pero todos tienen algo en común: merece cuidarse.





“El autocuidado ya no es una cuestión de vanidad, sino de bienestar integral. En Avon creemos que cada padre merece una rutina que lo haga sentirse bien consigo mismo, en todas las etapas de su paternidad.” explica Daniela Botero, líder de perfumería de Avon.





Hoy, el autocuidado masculino ha dejado de ser un tabú para convertirse en una forma auténtica de habitar el cuerpo, cuidar la mente y proyectar la identidad con orgullo. En ese proceso, los aromas cumplen un papel silencioso pero esencial: despiertan emociones, marcan el ritmo del día y dejan una huella invisible, pero inolvidable.





Este Día del Padre, Avon propone mirar el autocuidado desde una nueva perspectiva: como una rutina sencilla, pero significativa, pensada para acompañar los distintos momentos que vive un padre a lo largo del día o en distintas etapas de su vida.





Bienestar desde la calma: reconectar con uno mismo Hay días que comienzan sin prisa. Momentos donde lo más valioso no es correr, sino estar presente. Esta rutina está pensada para los padres que encuentran en la tranquilidad una fuente de fortaleza.





Rutina recomendada:





Baño templado o ducha relajante: Ideal para comenzar el día con serenidad o finalizarlo dejando atrás el estrés.





Desodorante con aroma refinado: Fórmulas cómodas, con notas elegantes, que no saturan pero aportan presencia.





Fragancia sofisticada: Una esencia con carácter equilibrado, cálido y envolvente, Avon presenta su fragancia Exclusive Admirable, la cual encaja perfectamente en su día a día.





Hidratación de manos o cuerpo: La piel también necesita atención, y una crema de textura neutra o de la misma familia olfativa potencia la experiencia. Esta rutina refleja una masculinidad introspectiva, que valora los pequeños rituales como parte fundamental del autocuidado.





“Muchos hombres quieren sentirse bien sin complicarse. Nuestro reto fue crear una fragancia que hable de ellos sin necesidad de grandes gestos. Admirable Exclusive logra eso”, afirma Daniela Botero líder de perfumería de Avon





Ritmo y vitalidad: cuidar sin detenerse Para los padres que viven con intensidad, combinando múltiples tareas, metas y afectos. Esta rutina acompaña un día dinámico con soluciones prácticas y poderosas. Rutina recomendada:





Ducha revitalizante: Agua fresca y un gel de baño con aroma energizante ayudan a despejar el cuerpo y activar la mente desde temprano.





Desodorante de alto rendimiento: Una fórmula antitranspirante que acompañe su ritmo acelerado como el desodorante de la línea 300 km/h de Avon, con aroma cítrico-amaderado que mantiene la frescura durante horas.





Perfume de día: Unas gotas de un perfume fresco y vibrante refuerzan su energía sin recargar el ambiente. 300 km/h refuerza la energía, ideal para quienes disfrutan la adrenalina, la libertad y el movimiento.





Crema ligera para rostro: Ideal para combatir signos de fatiga y dar una apariencia fresca antes de salir. Este tipo de papás necesitan una rutina ágil, funcional y coherente, que se adapte al ritmo sin dejar de lado el bienestar personal con productos que sigan su ritmo, lo acompañen sin interrumpir su dinámica y le brinden ese impulso de seguridad para seguir adelante.





Elegancia constante: tradición que se proyecta Hay padres que entienden el cuidado como parte de una rutina bien estructurada, valorando la tradición y la calidad. Para ellos, cada paso importa, y cada aroma cuenta una historia.





Rutina recomendada:





Limpieza e hidratación facial: Para una piel cuidada y protegida frente al paso del tiempo.





Desodorante con aroma tradicional: Fórmulas clásicas en formato roll-on brindan protección con un aroma cálido y sobrio.





Fragancia icónica para reuniones y eventos: Attraction for Him ofrece un perfil intenso y sofisticado, ideal para proyectar una presencia segura y elegante en encuentros especiales..





After shave o loción para cuello y rostro: Si se afeita, este paso ayuda a evitar irritaciones.





After shave o loción post-afeitado: Un paso que suaviza la piel y aporta una sensación de frescura que cierra con broche de oro su rutina. En este caso, la fragancia no es un accesorio: es una extensión de su identidad. No busca llamar la atención, sino afirmar quién es, con elegancia silenciosa. Aquí, el cuidado no busca destacar: reafirma lo que ya está construido con presencia silenciosa y atemporal.





Intensidad emocional: una presencia que deja huella Algunos padres descubren la paternidad con una energía que no se ve, pero se siente. Esta rutina es para quienes están aprendiendo a ser papás y se reinventan con cada cambio mientras viven con intensidad, ternura, esfuerzo y amor puro.





Rutina recomendada:





Ducha exprés pero energizante: En los breves momentos libres, una ducha con aromas revitalizantes cambia el ánimo del día.





Desodorante de larga duración: Desde cargar pañaleras hasta dormir poco, necesita un desodorante confiable. El desodorante de la línea 300 km/h acompaña tu movimiento sin incomodidades.





Fragancia que conecta: Una fragancia intensa también puede usarse con sutileza. Unas gotas de Black Suede, aplicadas con moderación, permiten reconectar con su esencia. El equilibrio entre presencia y cuidado también es una forma de autocuidado.





Para este padre, el cuidado personal no es un lujo: es una forma de mantener su centro, reencontrarse con su identidad y seguir adelante con energía. Una rutina para cada padre, una esencia que acompaña Ya sea en la vitalidad de 300 km/h, la calidez clásica de Black Suede, la sofisticación de Exclusive Admirable o la atracción discreta de Attraction for Him, Avon ofrece una propuesta pensada para cada tipo de papá.





Sus productos –Fragancias, desodorantes y cremas complementarias– no solo aportan frescura y estilo, sino que acompañan la rutina con coherencia y cuidado. “Una fragancia tiene el poder de acompañar momentos, reforzar la identidad y dejar una huella sin palabras.





En Avon diseñamos perfumes que se adaptan a cada estilo de papá, porque sabemos que cuidarse también es sentirse representado por el aroma que nos define.” señala Daniela Botero, líder de perfumería de Avon.





Este Día del Padre es una oportunidad para regalar algo más que un producto: es dar espacio, tiempo y permiso para que cada padre se cuide y se reconozca. Porque cuando un papá se cuida, no sólo transforma su día: transforma la manera en que cuida a los demás.