

El mercado del entretenimiento digital en Ecuador alcanza un nuevo hito. El próximo sábado 22 de agosto, el Bankers Club de Guayaquil acogerá la tercera edición del Live Master Internacional 2026, una cita estratégica que reunirá a los máximos exponentes del contenido en directo y a la alta dirección del ecosistema de TikTok LIVE para evaluar la expansión de esta industria en América Latina. El mercado del entretenimiento digital en Ecuador alcanza un nuevo hito. El próximo sábado 22 de agosto, el Bankers Club de Guayaquil acogerá la tercera edición del Live Master Internacional 2026, una cita estratégica que reunirá a los máximos exponentes del contenido en directo y a la alta dirección del ecosistema de TikTok LIVE para evaluar la expansión de esta industria en América Latina.





La cumbre, desarrollada por Agencia Infernus la firma oficial encargada de la gestión y representación de TikTok LIVE en el país, llega a la urbe porteña tras sus exitosas etapas en Salinas y Manta en 2025. El certamen busca dinamizar el sector de la transmisión digital mediante un torneo en tiempo real entre los ocho creadores de mayor rendimiento, a la par de una gala orientada a galardonar la innovación, el esfuerzo y la calidad de producción de la comunidad local e internacional.





"El Live Master Internacional 2026 es el reflejo del nivel de profesionalización que ha alcanzado el talento ecuatoriano dentro de la economía digital. Nuestro objetivo no solo es premiar su desempeño, sino demostrar que el país cuenta con una industria de streaming sólida, competitiva y lista para liderar proyectos de escala continental", afirmaron los directivos de Agencia Infernus.





Gestión estratégica y proyección del mercado digital





Detrás de este despliegue operativo se encuentra la Agencia Infernus, pilar clave en la profesionalización del ecosistema streamer en territorio ecuatoriano. Su modelo de negocio abarca el acompañamiento técnico, la asesoría estratégica y la apertura de oportunidades de monetización para que el talento local compita en mercados globales.





La presencia confirmada de altos ejecutivos de la plataforma internacional subraya el peso que ha adquirido la comunidad ecuatoriana en las métricas regionales de consumo en vivo.





"Reunir en Guayaquil a creadores que mueven audiencias masivas junto a referentes continentales y ejecutivos de la plataforma valida la potencia del mercado ecuatoriano. Esta gala busca seguir tendiendo puentes entre la creatividad local, las marcas y la estructura corporativa del entretenimiento en vivo", enfatizaron voceros de la organización.





Cartel de participantes y delegaciones continentales





El encuentro contará con la participación de las principales figuras de la plataforma en Ecuador, quienes destacan por su masivo nivel de audiencia:





 @busta_brothers (22.4M seguidores)

 @kevlexd (18.4M seguidores)

 @jazminzurita07 (2.2M seguidores)

 @ambar.lyx (1.8M seguidores)

 @la_mamitaa_ (495.4K seguidores)

 @chakita.live (197K seguidores)

 @_vegamaurii (86K seguidores)

 @ladychuquimarca01 (22.8K seguidores)





A la nómina local se sumará una importante delegación de creadores internacionales provenientes de diversos puntos de la región:





 ���� @lobasolitar (Bolivia | 906.2K seguidores — Top 7 Live Fest Latam)

 ���� @princesahera2 (Perú | 740.4K seguidores — Top 5 Live Fest Latam)

 ���� @Frinchi (Venezuela | 771.5K seguidores)

 ���� @Katigagi (Colombia | 355K seguidores)

 ���� @Antolapony (Argentina | 110.1K seguidores)

 ���� @Dionicio (Costa Rica | 178K seguidores)

 ���� @Shibari_eclissis (Costa Rica | 282K seguidores)





Con esta convocatoria, Agencia Infernus reafirma el rol de Ecuador como un hub de desarrollo para el contenido digital y la economía de creadores en América Latina.