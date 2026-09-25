







La agricultura ecuatoriana, hoy más que nunca, enfrenta el desafío de producir más y adaptarse a condiciones cada vez más cambiantes. En este contexto, 27 empresas e instituciones vinculadas al sector agropecuario participarán en Expocampo Ecuador Sierra 2026, encuentro que se realizará por primera vez en Chimborazo, del 24 al 26 de septiembre, en el Centro de Bioconocimiento “Las Abras”, ubicado en la vía Ambato–Riobamba, sector peaje San Andrés, cantón Guano.





Organizado por la Asociación Ecuatoriana de Productores e Importadores de Semillas – ECUASEM, el evento busca acercar al productor a nuevas tecnologías, conocimientos y alternativas para el manejo de sus cultivos, en un momento en que la agricultura requiere cada vez mayor capacidad de adaptación frente a factores como la variabilidad climática, la disponibilidad de recursos y las condiciones del mercado.





Más que una feria tradicional, Expocampo Ecuador Sierra 2026 trasladará la innovación directamente al terreno productivo. Durante tres días, agricultores, técnicos, investigadores, estudiantes y otros actores del sector podrán observar en campo nuevas variedades de semillas, soluciones para la nutrición y protección de cultivos, maquinaria, equipos, herramientas, alternativas biológicas y tecnologías aplicadas a la producción agrícola.





El encuentro contará con parcelas demostrativas, exhibición de maquinaria agrícola, stands comerciales, asesoría técnica y recorridos en campo, con el objetivo de que los productores puedan observar el desempeño de distintas soluciones, comparar alternativas y conversar directamente con especialistas sobre su aplicación en las condiciones de la Sierra ecuatoriana.





La participación de 27 empresas e instituciones refleja el interés de distintos actores de la cadena de valor por generar espacios de transferencia de conocimiento y acercamiento directo con los productores.





El encuentro cuenta además con el respaldo de instituciones públicas y gobiernos locales vinculados al desarrollo productivo y agropecuario del país y de la Sierra centro. Entre ellas se encuentran el Ministerio de Desarrollo Productivo Económico, la Prefectura de Chimborazo y la Alcaldía de Guano. A este respaldo se suman los municipios de Chambo, Penipe, Guamote y Guano, así como las prefecturas de Cotopaxi, Tungurahua, Bolívar y Morona Santiago, cuya participación fortalece el carácter territorial de esta iniciativa y la articulación entre los distintos actores relacionados con el desarrollo del campo ecuatoriano





Las entidades confirmadas para Expocampo Ecuador Sierra 2026 son: El Agro, Ecuaquímica, Interoc, Crystal Chemicals, Importadora Alaska, ADAMA, Agrosad, Rainbow, Dr. Agro, Interoc, Importadora Alaska, Agrosad, , Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias – INIAP, Sursemillas, Precisagro, Motomar, Fertisa, Insusemillas, Del Monte, Agripac, Rainbow, Dr. Agro, Todo Agro, Agrow, Lovato, Nedeagro, Pronaca, Maquisemillas, INFIEC, Importadora Vizuete Álvarez y Black Tires.





Durante el encuentro, estas empresas e instituciones presentarán semillas, fertilizantes, productos para la nutrición y protección de cultivos, soluciones biológicas, maquinaria, equipos y otras alternativas tecnológicas. Sus equipos técnicos también estarán disponibles para atender consultas y compartir recomendaciones sobre el manejo de los cultivos y el uso adecuado de estas herramientas.





Uno de los principales atractivos de Expocampo será la posibilidad de ver las soluciones directamente en el terreno, en lugar de conocerlas únicamente a través de una exhibición comercial.





Los visitantes podrán recorrer las parcelas demostrativas, observar los cultivos, conocer nuevas tecnologías y conversar con los especialistas sobre las posibilidades de aplicación de cada alternativa.





“Por primera vez Chimborazo será sede de Expocampo Ecuador Sierra, una plataforma que une al agricultor con la investigación, la innovación y las empresas que desarrollan soluciones para el campo.

Queremos que los productores observen las tecnologías en condiciones reales y obtengan información que contribuya a mejorar sus decisiones productivas”, señaló Adriana Banderas G., directora ejecutiva de ECUASEM.





La elección de Chimborazo como sede responde también al peso de la provincia dentro de la actividad agrícola de la Sierra y a su aporte a la producción de alimentos para el país.





ECUASEM, reitera su compromiso por seguir generando espacios para conocer alternativas, compartir experiencias y tomar decisiones con información técnica que habiliten la sostenibilidad y productividad del campo ecuatoriano.