







El consumidor deportivo está cambiando. Hoy tiene mayor acceso a información, compara productos antes de tomar una decisión y espera que el calzado y la indumentaria que elige no solo respondan a sus necesidades de rendimiento, sino que puedan integrarse naturalmente a su vida cotidiana. Bajo este escenario, adidas fortalece su presencia en Ecuador con la renovación de su tienda Performance en Mall El Jardín, en Quito, y la presentación de las nuevas adidas Hyperboost.





La renovación responde al concepto internacional Home of Sport, el formato más actualizado que adidas implementa globalmente y que busca reunir innovación, deporte y experiencia de marca en un mismo espacio. La tienda cuenta con 350 m² de piso de venta y ha sido concebida para facilitar el recorrido del consumidor mediante herramientas de comunicación y una narrativa visual que conecta los diferentes momentos y valores de la marca.





Home of Sport parte de una visión que celebra la diversidad y busca unir a diferentes tipos de deportistas a través de su pasión por el deporte, conectando el pasado, presente y futuro de adidas. Dentro del renovado espacio tendrán protagonismo categorías como running, training, fútbol, entre otras.





Un consumidor que busca rendimiento sin renunciar al estilo





La transformación de la tienda ocurre también en un momento de evolución del consumidor ecuatoriano. De acuerdo con adidas, actualmente existe un comprador más informado sobre los beneficios que puede ofrecerle un producto, conectado y con acceso inmediato a información que le permite comparar alternativas incluso antes de llegar al punto de venta.





Su expectativa tampoco termina en el desempeño deportivo. Busca productos capaces de mejorar su rendimiento y, al mismo tiempo, convertirse en un complemento para su día a día, con una experiencia de uso que pueda incluso superar las expectativas que tenía al momento de la compra.





“Hoy vemos a un consumidor cada vez más informado y conectado, que entiende mejor los beneficios que puede ofrecerle un producto. Busca herramientas que potencien su rendimiento, pero que también puedan acompañarlo en su día a día. Esta renovación nos permite responder a esa evolución desde la innovación, el producto y una experiencia de marca integral”, señaló Eduardo Martinez, Gerente de Marketing de adidas en Mundo Deportivo





Este comportamiento coincide con una mayor incorporación del deporte a la vida cotidiana. Las motivaciones pueden ir desde mejorar el estilo de vida y cuidar la salud hasta sentirse bien o encontrar una razón personal para mantenerse activo.





Hyperboost: cuando el running se encuentra con el lifestyle





Esta convergencia entre rendimiento y estilo es precisamente uno de los ejes de las nuevas adidas Hyperboost, presentadas en Ecuador como parte de la reapertura.





La nueva familia llega para ocupar el lugar que anteriormente tenía la icónica línea Ultraboost dentro del portafolio de adidas y conecta las tendencias del running y el lifestyle dentro de una misma silueta. Su propuesta se centra en la versatilidad: está desarrollada para diferentes tipos de corredores y para consumidores que buscan entrenar con un calzado de performance que también puedan incorporar fácilmente a su look cotidiano.





Uno de sus principales diferenciales tecnológicos es la nueva espuma Hyperboost Pro, una espuma pelletizada derivada de tecnología utilizada en calzado de competición. Su diseño busca generar un equilibrio entre retorno de energía, amortiguación y ligereza, tanto para running de alto rendimiento como para uso diario.





A esto se suma un elevado stack de espuma, que proporciona mayor amortiguación y contribuye a reducir el impacto en cada pisada. Según la información proporcionada por adidas, esta combinación busca disminuir la sensación de fatiga durante la carrera y permitir que el corredor complete una misma distancia con una percepción de menor cansancio.





Un calzado para distintos momentos del corredor





La propuesta de Hyperboost también refleja una tendencia que está transformando el universo del running: no todos los corredores buscan exactamente la misma experiencia ni utilizan un único calzado para todas sus sesiones.





Para quienes empiezan a correr —incluidos aquellos que se integran a clubes de running motivados por salud y bienestar— Hyperboost ofrece mayor estabilidad, una sensación menos agresiva y amortiguación orientada a reducir la fatiga durante la carrera. Para corredores más experimentados, puede incorporarse como complemento dentro de su rotación, particularmente para jornadas de recuperación en las que se priorizan soporte y comodidad.





Su estética futurista añade otro componente: la creciente relación entre running, moda y estilo, en un escenario donde la apariencia del producto también se ha convertido en un atributo relevante para el corredor actual.





“Hyperboost representa muy bien hacia dónde está evolucionando el consumidor: quiere rendimiento, tecnología y comodidad, pero también busca un producto que forme parte de su estilo. Su versatilidad permite acompañar tanto a quien está dando sus primeros pasos en el running como al corredor experimentado que necesita una alternativa para sus días de recuperación”, agregó Martinez.





Las nuevas adidas Hyperboost ya se encuentran disponibles en Ecuador en todas las tiendas adidas Performance.





Actualmente, adidas cuenta con 14 tiendas en el país, siete de ellas bajo el formato Performance, y mantiene presencia en Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato y Santo Domingo.





La renovación de Mall El Jardín se suma así a la estrategia de la marca por actualizar sus espacios físicos bajo estándares internacionales y ofrecer puntos de contacto donde el consumidor pueda acercarse a las distintas categorías, tecnologías y propuestas de adidas.