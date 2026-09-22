







Tomar una decisión sobre un resultado deportivo puede parecer, a primera vista, una cuestión de conocimiento: conocer a los equipos, seguir una liga o revisar estadísticas. Sin embargo, detrás de cada elección también interviene la manera en que las personas procesan la incertidumbre y gestionan sus propias emociones.





Identificar qué factores influyen en una decisión, comprender el alcance real de la información disponible y establecer límites con anticipación son elementos fundamentales para participar de manera consciente. La prevención, por tanto, empieza antes de tomar una decisión.





La emoción suele ser uno de los primeros factores que intervienen. Como dato de referencia, la Encuesta de Juego de Gran Bretaña de 2024 encontró que el 72% de los adultos que habían participado señaló la diversión entre sus motivaciones, mientras que el 56% mencionó la emoción del momento. Reconocer el papel que juega la emoción permite generar una pausa y evaluar si la decisión responde a información objetiva o a un impulso.





“Para nosotros, la prevención no es una campaña puntual, sino una política permanente. No basta con dar información: hay que acompañar al usuario en el momento exacto de la decisión, cuando la emoción puede pesar más que el dato. Ese acompañamiento es lo que distingue a una plataforma responsable de una que solo busca la próxima jugada”, señaló Liliana Zuluaga, directora ejecutiva de Ecuabet.





Cuatro claves para una decisión consciente





1. Entender qué significa realmente una probabilidad.





Un pronóstico representa una probabilidad, no una garantía. El rendimiento reciente de un equipo, las bajas de jugadores o las condiciones de un encuentro pueden aportar contexto, pero no eliminan la incertidumbre propia del deporte. Comprender esta diferencia permite interpretar los datos con mayor perspectiva.





2. Separar los datos de las emociones.





El vínculo con un equipo, el entusiasmo por un partido o la prisa por decidir pueden influir en la evaluación. Antes de participar, puede ser útil hacerse preguntas sencillas: ¿qué información respalda esta decisión? ¿La tomaría de la misma manera si no estuviera involucrado mi equipo favorito?





3. Reconocer los patrones automáticos.





Una racha de aciertos puede generar una sensación de control que no necesariamente corresponde con la realidad. De la misma manera, una pérdida puede provocar el impulso de intentar recuperarla inmediatamente. Ninguna de estas experiencias modifica la probabilidad del siguiente evento, por lo que reconocer estos patrones ayuda a evitar decisiones impulsivas.





4. Establecer límites antes de participar.





Definir previamente cuánto dinero y cuánto tiempo se destinará a esta actividad permite mantenerla dentro de un presupuesto de entretenimiento. Estos límites deben establecerse con anticipación y mantenerse independientemente del resultado anterior.





Entender, contrastar, reconocer y limitar son cuatro acciones que trasladan la prevención al momento más importante: antes de tomar una decisión.





Desde esta perspectiva, el desafío de la industria del entretenimiento deportivo es mantenerel atractivo de la actividad sin perder de vista a quienes participan. Informar, promover herramientas de prevención y fomentar decisiones conscientes contribuyen a que cada adulto pueda participar dentro de sus propios límites y con una comprensión clara de la incertidumbre.





La invitación es a hacer una pausa antes de decidir: conocer las probabilidades, reconocer las emociones, identificar los propios sesgos y establecer límites. Porque una decisión consciente comienza antes del pronóstico.