







La educación es fundamental para ampliar oportunidades y promover el desarrollo social. Sin embargo, las brechas de acceso, permanencia y calidad continúan afectando a niños, niñas y adolescentes. Según datos del Ministerio de Educación, más de 450.000 niños y adolescentes de entre 3 y 17 años no asisten a una institución educativa en el país.





Frente a esta realidad nace ¡Aprendamos!, una campaña de educomunicación que busca visibilizar el papel de la educación en el desarrollo social y llevar esta conversación a la acción mediante experiencias dirigidas a estudiantes, docentes y comunidades.





Una educación conectada con el presente





La realidad exige preguntarnos qué educación necesitan las nuevas generaciones. Los cambios sociales y tecnológicos demandan modelos que desarrollen pensamiento crítico, creatividad y capacidades para responder a los desafíos actuales.





Desde una mirada integral, educar también significa desarrollar capacidades, descubrir nuevas formas de expresión y brindar herramientas para construir proyectos de vida.





Esta perspectiva se relaciona con la Educación 4.0 y la educomunicación, enfoques orientados hacia procesos más participativos y adaptados a las dinámicas actuales.





Por ello, se desarrollarán talleres de arte, lectura y teatro para fortalecer la creatividad y expresión de niños y niñas. Para estudiantes de colegio y bachillerato se realizarán capacitaciones de inteligencia artificial y educación financiera. Además, docentes participarán en un espacio enfocado en motivación y desarrollo profesional.





De la conversación a la acción





La campaña llevará su mensaje más allá de los contenidos digitales con talleres, capacitaciones, alianzas y repintura parcial de instituciones educativas, generando acciones directas en las comunidades participantes.A esto se suma un podcast que reunirá voces de distintos sectores para conversar sobre los desafíos educativos y mostrar cómo actores públicos, privados, educativos y sociales pueden contribuir a fortalecer la educación.





Así,la campaña conecta comunicación, educación y acción para promover oportunidades que fortalezcan las capacidades de las nuevas generaciones y contribuyan a su desarrollo.