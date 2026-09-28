







Los hermanos María Sol y Bayardo Naranjo, integrantes del Team Herbalife Ecuador, cerraron una destacada participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, dejando en alto el nombre del país y consolidándose entre los protagonistas del pentatlón moderno en esta edición de la competencia.





María Sol Naranjo culminó su participación con tres medallas: una de plata, una de oro y una de bronce, tras subir al podio en las tres pruebas que disputó. La deportista quiteña de 19 años obtuvo la medalla de plata en la prueba individual femenina, con 1.370 puntos, y posteriormente se consagró campeona junto a Lucianna Aroca en la competencia de relevos femeninos, donde alcanzaron 1.251 puntos.





A este destacado desempeño se sumó una nueva presea en el último día de competencias. Este viernes 18 de septiembre, María Sol y Bayardo Naranjo conquistaron la medalla de bronce en la modalidad de relevos mixtos, tras sumar 1.364 puntos. La dupla ecuatoriana registró 313 puntos en natación, 244 en esgrima, 297 en la pista de obstáculos y 510 en el laser run, y terminó detrás de las parejas de Venezuela y Argentina, ambas con 1.381 puntos.





Por su parte, Bayardo Naranjo también tuvo una actuación sobresaliente, al conquistar dos medallas de oro para Ecuador, tras consagrarse campeón en la prueba individual masculina y posteriormente alcanzar una segunda presea dorada en la competencia de relevos masculinos.



