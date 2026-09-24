







Mayu Ecuador forma parte de una nueva etapa de la industria de cannabis no psicoactivo en Ecuador: aquella que busca transformar la materia prima en productos terminados, desarrollar nuevas categorías y llevar marcas ecuatorianas hacia mercados internacionales.





La compañía cuenta con una Licencia 5 para el procesamiento de cannabis no psicoactivo y fue una de las primeras empresas del país en desarrollar productos con CBD con registro sanitario e incorporarlos a cadenas de retail y supermercados. Actualmente, el grupo Mayu registra una facturación anual de $500.000 entre el 2025 y 2026, resultado de la comercialización de su portafolio de productos y servicios de bienestar, alimentos y suplementos. Sus productos están presentes en más de 100 distribuidores a escala nacional, además de sus dos farmacias magistrales propias en Quito y Cuenca.





Este crecimiento ha estado acompañado por una ampliación de su portafolio. Mayu desarrolla alimentos y productos de bienestar como Chocomedical, chocolate con CBD, CBD gomitas y Cannabrain, té Omega 3- CBD (entre los suplementos alimenticios), además de productos tópicos como canna well, crema relajante y cannacutiscare que es un serum para la piel. La empresa también se encuentra en etapa de extensión de su propuesta hacia suplementos y alimentos funcionales que incorporan ingredientes como melena de león, selenio y hongos adaptógenos.



“La evolución de Mayu responde a una visión de negocio que busca ir más allá de la materia prima. Nuestro objetivo es desarrollar productos que tengan valor agregado, respondan a las necesidades de diferentes consumidores y puedan competir también fuera del Ecuador”, señala Lizbeth Fajardo, gerente general de Mayu Ecuador y presidenta del Clúster Nacional de Cannabis No Psicoactivo y Cáñamo.





Del cannabis como materia prima a una industria de productos





La experiencia de Mayu se desarrolla dentro de un sector que también está evolucionando. A escala nacional existen más de 700 compañías vinculadas a actividades relacionadas con el cannabis no psicoactivo y el cáñamo, con una concentración cercana al 60% entre Pichincha y Guayas.





El país cuenta además con un Clúster Nacional de Cannabis No Psicoactivo y Cáñamo, integrado por alrededor de 30 empresas, que busca fortalecer la cadena productiva y promover el desarrollo de productos de mayor valor agregado.





Según cifras del sector, la actividad alcanzó una facturación aproximada de USD 10 millones hasta 2024, mientras que para 2025 se proyectó alcanzar alrededor de USD 15 millones. La industria tiene aplicaciones en alimentos, suplementos, productos de bienestar, cosmética, veterinaria y deporte, entre otras áreas.





Fajardo, quien también preside el Clúster Nacional de Cannabis No Psicoactivo y Cáñamo, considera que una de las principales oportunidades está precisamente en la transformación de la materia prima.





“El crecimiento más importante no está solamente en sembrar o procesar cannabis, sino en la innovación que se está generando alrededor de la materia prima. Empresas que ya tenían líneas de bebidas, alimentos o suplementos están incorporando nuevas líneas con CBD. Ahí es donde vemos una oportunidad importante para generar valor agregado en Ecuador”, explica.





Mayu mira hacia los mercados internacionales





Uno de los siguientes pasos para la compañía es la internacionalización. Mayu ha participado en ferias especializadas en Colombia, Francia y Costa Rica, y trabaja en procesos de registro y comercialización para mercados como España, Estados Unidos —con especial interés en Nueva York—, Islandia, Francia y Costa Rica.





Actualmente dentro de esta estrategia, su chocolate + CBD y con melena de león está alcanzando gran visibilidad en espacios internacionales ya que fue seleccionado como semifinalista del II Ecuadorian Cacao Innovation Award – París 2026, una distinción que le permitirá a la empresa presentar el producto en el stand del concurso durante el Salon du Chocolat Paris en octubre.





Para Mayu, este tipo de espacios representa una oportunidad para mostrar cómo una materia prima ecuatoriana puede convertirse en productos terminados que incorporan innovación y nuevas propuestas de consumo, al tiempo que abre posibilidades para explorar mercados internacionales.





El proceso de internacionalización supone adaptar productos y procesos a las exigencias de cada país, además de cumplir con los requisitos regulatorios y sanitarios establecidos en cada destino. La apuesta por la internacionalización también responde a una oportunidad más amplia: pasar de exportar materias primas a desarrollar productos terminados con mayor contenido de innovación y valor agregado.





Una industria que crece dentro de un marco vigente





El crecimiento de empresas como Mayu ocurre mientras el cannabis vuelve a estar en el centro de la conversación pública debido a la reciente decisión de la Asamblea Nacional de no continuar con el trámite de una propuesta de Ley Orgánica para la Regulación Integral del Uso Responsable de Cannabis.





La iniciativa planteaba una ampliación del marco regulatorio en aspectos relacionados con el uso adulto, autocultivo y productos con THC. Sin embargo, su no continuidad no elimina el marco vigente para el cannabis no psicoactivo y el cáñamo, ni las licencias existentes para las actividades autorizadas.





Las actividades de siembra, cultivo, cosecha, procesamiento y elaboración de derivados de cannabis no psicoactivo continúan sujetas a las condiciones y controles establecidos por las autoridades competentes.





Para Mayu, el escenario actual representa la continuidad de un trabajo que ya se desarrolla dentro de un marco regulado: fortalecer sus productos, ampliar su presencia comercial, desarrollar nuevas categorías y prepararse para competir en mercados internacionales.



