







Ciudad Comercial El Recreo presenta “Ponte en Onda”, la nueva temporada de Recreo Ser, una iniciativa que durante septiembre ofrecerá actividades para cuidar la salud mental en base a la música, movimiento y aprendizaje socioemocional para promover el bienestar y la conexión entre sus visitantes. Bajo el concepto “Mi relación con el entorno”, la propuesta incluirá experiencias de canto, danza terapia de sonido y talleres psicoeducativos dirigidos a familias, jóvenes, adultos y adultos mayores. Con esta nueva etapa, Recreo Ser amplía su programación de bienestar y convierte distintos espacios del centro comercial en puntos de encuentro para la reflexión, la expresión y la convivencia.





La programación está pensada para ser accesible y cercana, por lo que cualquier persona puede sumarse, ya sea cantando, escuchando, moviéndose, observando o compartiendo. Las actividades se desarrollarán los viernes, sábados y domingos de septiembre en espacios como Recreo Family Park y la Plaza de los Artistas. Los viernes estarán enfocados en experiencias vinculadas con la amabilidad, la interdependencia, las emociones y las zonas de bienestar; los sábados incluirán danza, canto y percusión; y los domingos ofrecerán movimiento, meditación, escucha profunda, relajación y baños de sonido. La participación será gratuita, con inscripciones a través de la página web www.trevoa.com.ec La agenda completa se encuentra aquí al igual que en los canales oficiales de El Recreo.





La temporada incorpora una propuesta especialmente sonora y corporal. Entre sus experiencias estarán actividades de danza y movimiento con TALVEZ; sesiones de sonido y relajación con SONOLAB, utilizando gongs e instrumentos vibracionales; canto grupal junto a la cantante ecuatoriana Amalia Trinidad, que abordará la voz como una herramienta de conexión y regulación; y un concierto de cierre con la agrupación de percusión Tomback. Además, todos los viernes se desarrollarán actividades bajo la filosofía SEE Learning, programa desarrollado por la Universidad de Emory que trabaja habilidades relacionadas con la atención, autorregulación, empatía, resiliencia, compasión y responsabilidad hacia los demás.





“Con Ponte en Onda queremos acercar experiencias de bienestar, arte y conexión a la vida cotidiana de nuestros visitantes. Llevar estas iniciativas a un centro comercial permite que lleguen a las personas en un espacio cercano y accesible, más allá de entornos especializados. El Recreo es un punto de encuentro para familias, jóvenes, adultos, trabajadores y vecinos, y buscamos que cada uno encuentre una oportunidad para conectar consigo mismo, con los demás y con su entorno”, señaló Marianela Berrazueta, Administradora General de Ciudad Comercial El Recreo.





“Ponte en Onda” forma parte de “El Arte y lo que Sentimos”, el recorrido de Recreo Ser que ha abordado tres dimensiones: “Mensaje de Amor Propio”, enfocado en la relación con uno mismo; “Punto de Encuentro”, centrado en la relación con los demás; y esta nueva etapa, dedicada al vínculo con el entorno.





Con esta iniciativa, Ciudad Comercial El Recreo fortalece su rol como un espacio de encuentro para el sur de Quito, donde el arte, el bienestar y la comunidad son parte fundamental del día a día. La propuesta busca ir más allá de una experiencia puntual y acercar nuevas formas de conexión, reflexión y participación a sus visitantes.