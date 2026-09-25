







Los medicamentos utilizados para el manejo de enfermedades metabólicas han trascendido el consultorio para convertirse también en protagonistas de conversaciones en redes sociales. Sin embargo, detrás de esta tendencia existe una realidad que merece mayor atención: son tratamientos médicos cuyos beneficios dependen de una adecuada indicación, seguimiento profesional y continuidad de acuerdo con las recomendaciones del médico.





En Ecuador, alrededor de 552.800 adultos de entre 20 y 79 años viven con diabetes, según las estimaciones para 2024 publicadas en el Atlas de la Federación Internacional de Diabetes 2025. Además, aproximadamente 110.600 personas podrían vivir con diabetes sin haber sido diagnosticadas, una realidad que evidencia la importancia de fortalecer la información, el diagnóstico oportuno y el seguimiento de quienes viven con esta condición.





Tradicionalmente, hablar de diabetes tipo 2 se ha asociado principalmente con el control de la glucosa. Sin embargo, el abordaje actual requiere una mirada integral, que considere las características y necesidades particulares de cada paciente.





En este sentido, las recomendaciones de la American Diabetes Association (ADA) 2026 plantean que, el manejo glucémico constituye sólo una parte del abordaje de la diabetes. La evaluación del riesgo cardiovascular y renal, el peso, la actividad física y la nutrición también son elementos relevantes para tomar decisiones oportunas e individualizadas.





Esta visión es especialmente importante considerando las distintas realidades y etapas de vida de quienes viven con diabetes. En el caso de las mujeres, sus múltiples responsabilidades como profesionales, madres, emprendedoras o cuidadoras pueden hacer que su propia salud quede relegada, por lo que mantener controles y dar seguimiento a su condición también debe formar parte de sus prioridades.





En este escenario, la semaglutida ha ganado notoriedad mucho más allá del ámbito médico, sin embargo, se trata de una alternativa terapéutica cuyo uso debe responder a una indicación médica y a las características particulares de cada paciente.





La semaglutida pertenece al grupo de medicamentos agonistas del receptor GLP-1 y actúa sobre diferentes mecanismos relacionados con la regulación de la glucosa. Entre sus efectos se encuentran estimular la liberación de insulina cuando la glucosa está elevada, disminuir la liberación de glucagón, retrasar el vaciamiento gástrico e influir en la sensación de saciedad.





Su relevancia clínica, por tanto, no está en haberse convertido en una tendencia, sino en su utilización responsable dentro de un tratamiento indicado y supervisado por un profesional de salud. La respuesta al tratamiento es individual y debe ser evaluada periódicamente.





“En una enfermedad crónica como la diabetes tipo 2, controlar la glucosa es fundamental, pero no es el único objetivo. También debemos considerar el riesgo cardiovascular y renal, el peso, la alimentación, la actividad física y otras condiciones que pueden afectar la salud de cada paciente. Por eso, el tratamiento debe ser individualizado y acompañado de manera continua por el médico tratante”, explica la Dra. María Laura Pomares, médica diabetóloga.





La adherencia al tratamiento tampoco consiste únicamente en recordar una dosis. Implica comprender para qué fue indicado, seguir las recomendaciones médicas, mantener los controles, comunicar posibles efectos adversos y consultar antes de realizar cualquier cambio. Esta relación continua permite evaluar la evolución del paciente y tomar decisiones oportunas.





En este contexto, ELEA busca contribuir al acceso a alternativas terapéuticas de calidad a precios más asequibles, como parte de su visión de acercar soluciones de salud a más pacientes. Este compromiso también contempla el desarrollo y disponibilidad de alternativas como los biosimilares, que forman parte de la evolución de la innovación farmacéutica y de la conversación sobre acceso y sostenibilidad de los sistemas de salud.





El acompañamiento también adquiere especial relevancia. Con esta visión, ELEA desarrolla “Siempre Junto a Ti”, un programa orientado a brindar información y herramientas educativas a los pacientes durante las distintas etapas del tratamiento, siempre de la mano del médico tratante.





La conversación sobre la diabetes tipo 2 y la semaglutida abre así una oportunidad para ampliar la mirada sobre el cuidado metabólico: no se trata únicamente de controlar la glucosa, sino de identificar oportunamente otros riesgos, mantener hábitos saludables, acceder a alternativas terapéuticas y contar con información y acompañamiento durante el proceso.