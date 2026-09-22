



En alianza con el Ministerio del Ambiente y Energía, instituciones académicas y organizaciones de conservación, UNICEF desarrolla la cuarta edición de la Academia Climática y de Biodiversidad, una iniciativa que combina formación virtual, mentorías y experiencias de aprendizaje en territorio para que adolescentes y jóvenes fortalezcan sus conocimientos y los conviertan en acciones concretas en sus comunidades.





Durante dos meses, 80 adolescentes y jóvenes de distintas provincias del Ecuador se formaron en cambio climático, biodiversidad y liderazgo ambiental. Como parte del proceso, complementaron su aprendizaje con experiencias vivenciales en áreas de conservación de las Islas Galápagos y de la Sierra ecuatoriana, acompañados por especialistas y organizaciones que trabajan en la protección de estos ecosistemas.





“La crisis climática es también una crisis de derechos de la niñez. Las niñas, niños, adolescentes y jóvenes serán quienes vivirán durante más tiempo sus consecuencias, pero también están demostrando que pueden ser protagonistas de las soluciones. En UNICEF promovemos espacios como la Academia Climática para que adolescentes y jóvenes cuenten con conocimientos, herramientas y oportunidades para convertir sus ideas en acción, incidir en política pública climática y hacer la diferencia desde hoy”, señaló Arturo Romboli, Representante de UNICEF en Ecuador.





En Galápagos, las y los participantes visitaron ecosistemas marinos y la Reserva Los Petreles, donde conocieron iniciativas locales para proteger la biodiversidad de las islas. En la Sierra, el proceso incluye recorridos por Paluguillo y la Reserva Ecológica Chakana, espacios estratégicos para la conservación de fuentes de agua, páramos y humedales. Estas experiencias les permiten conocer de cerca los desafíos ambientales de cada territorio y explorar soluciones que pueden adaptar y llevar a sus propias comunidades.





A partir de estos aprendizajes, las y los participantes desarrollarán 35 proyectos comunitarios, entre ellos huertos vivos, recuperación de playas y quebradas, iniciativas de educación ambiental y espacios de diálogo para recuperar y compartir saberes ancestrales.





UNICEF también promueve la participación juvenil en la elaboración de políticas públicas ambientales. Este año, adolescentes y jóvenes aportaron a la elaboración de la Estrategia Nacional de Producción y Consumo Sostenible y del Plan Nacional de Infancias y Juventudes en Acción por la Biodiversidad. En ambos procesos participaron jóvenes de las COMUNICADO DE PRENSA cuatro ediciones de la Academia Climática y de Biodiversidad, junto con líderes juveniles de todas las provincias del país.