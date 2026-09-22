







Vivir con Diabetes tipo 1 o 2, implica mucho más que controlar los niveles de glucosa como parte del tratamiento. Cada día se debe tomar decisiones relacionadas con la alimentación, la actividad física, la administración de insulina, el monitoreo, y la prevención de episodios de hipoglucemia o hiperglucemia. En Ecuador, alrededor de 16.130 personas viven con esta condición, incluidas 4.041 menores de 19 años, de acuerdo con las estimaciones publicadas por la Federación Internacional de Diabetes (IDF) en su Atlas 2025.





Aunque, durante décadas, el manejo de la Diabetes tipo 1 ha estado asociado principalmente con múltiples aplicaciones diarias de insulina, el desarrollo de nuevas tecnologías está modificando progresivamente esta realidad. Actualmente existen herramientas que permiten monitorear la glucosa, administrar insulina con mayor precisión y generar información que facilita el seguimiento médico.





Entre estas alternativas se encuentran las bombas y los sistemas automatizados de administración de insulina, adaptando el tratamiento a las necesidades de cada paciente. Los Estándares de Atención de la American Diabetes Association (ADA) de 2026 consideran estos sistemas como una opción preferente frente a las múltiples inyecciones diarias para las personas con diabetes tipo 1 que pueden utilizarlos de manera segura, siempre que cuenten con educación y acompañamiento profesional.





Es preciso mencionar que la incorporación de una bomba de insulina o de un sistema de monitoreo continuo de glucosa debe comenzar con una evaluación médica. El especialista analiza los objetivos de control, el tratamiento actual, las actividades cotidianas y la capacidad de la persona o de su familia para utilizar correctamente la tecnología. Además de aprender el funcionamiento del dispositivo, el paciente necesita comprender cómo interpretar la información, responder a las alertas y actuar ante niveles de glucosa demasiado altos o bajos o frente a una posible interrupción del sistema.





“La tecnología no reemplaza el conocimiento que necesita una persona para vivir con diabetes; lo que hace es darle nuevas herramientas para gestionar su tratamiento. Una bomba de insulina, por ejemplo, puede facilitar una administración más precisa y flexible, pero requiere preparación, seguimiento y una comprensión clara de cómo actuar frente a diferentes situaciones”, explica la Dra. Josefa Palacio, endocrinóloga y vocera médica de Conec Care. Esta combinación entre innovación y educación es precisamente la que está transformando la manera de abordar la patología.





Dentro de esta evolución se encuentran las bombas de insulina tipo parche, diseñadas para administrar dosis programadas y adaptarse con mayor flexibilidad a la rutina del paciente. Una alternativa es el Nano Bomba TouchCare de Medtrum, una bomba compacta y sin tubos externos, cuyo parche reservorio puede utilizarse hasta por tres días, según la prescripción y seguimiento médico. Su incorporación debe responder a las necesidades, objetivos terapéuticos y rutina de cada paciente, así como a su capacidad para utilizarlo de manera segura.



