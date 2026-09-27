







Una nueva encuesta de Cleveland Clinic revela que, a pesar de que algunos hombres no confían en lo que ven en internet, permiten que las redes sociales influyan en su comportamiento. La encuesta forma parte de la 12.ª campaña anual MENtion It® de Cleveland Clinic, cuyo objetivo es animar a los hombres a conversar más abiertamente sobre su salud. La encuesta de este año examinó la salud de los hombres en la era de las tendencias de las redes sociales y los influencers en línea.





“Últimamente, la salud masculina ha cobrado gran protagonismo en el debate público, abarcando temas como las tasas de fertilidad masculina, la terapia de reemplazo de testosterona y las tendencias virales de optimización de la salud, conocidas como “health-maxxing”, que abarcan prácticamente cualquier aspecto imaginable”, señaló el Dr. Petar Bajic, director de la Men’s Health Section en el Glickman Urological Institute de Cleveland Clinic. “Queríamos comprender mejor la influencia y el impacto emocional que las redes sociales pueden ejercer sobre los hombres, así como determinar si están modificando sus hábitos y actitudes respecto a la salud”.





Una encuesta nacional realizada a más de 1,000 hombres estadounidenses reveló que el 74% rara vez o nunca confía en la información de salud compartida por influencers; sin embargo, el 39% admite haber probado una nueva dieta o tendencia de bienestar tras verla en las redes sociales.





Los resultados de la encuesta mostraron que, si bien las redes sociales pueden motivar a los hombres a mejorar su salud, también pueden generar presión y fomentar las comparaciones. Tras ver contenido en redes sociales:

El 73% se siente motivado para mejorar su salud*

El 69% siente preocupación por su salud*

El 44% compara su cuerpo, su nivel de forma física o su salud general con los de otras personas en las redes sociales*

Asi mismo, los resultados de la encuesta destacan el peligro potencial de utilizar internet como sustituto de la consulta con un profesional de la salud. Dos de cada cinco hombres (40%) afirman intentar auto diagnosticarse basándose en información encontrada en redes sociales*, y casi un tercio (30%) utiliza suplementos o productos para mejorar el rendimiento promocionados en dichas plataformas*, lo cual puede resultar peligroso si el usuario no acude a un profesional médico para obtener un diagnóstico y la receta correspondiente.





En cuanto a los temas de salud masculina que han sido tendencia en las noticias, la encuesta reveló que los mitos sobre la testosterona y la fertilidad masculina siguen muy arraigados.

La mitad de los hombres (50%) no reconoce que las decisiones sobre el estilo de vida pueden afectar la calidad del esperma.

El 28% cree que la terapia con testosterona puede mejorar el desempeño sexual.

Aproximadamente una cuarta parte de los hombres (23%) cree que la terapia con testosterona podría hacer que se sientan más jóvenes.

La encuesta también puso de manifiesto la desinformación existente sobre los hábitos de vida perjudiciales y sus efectos en la salud masculina. Según los resultados, muchos hombres desconocen que los siguientes hábitos pueden afectar el desempeño sexual o provocar disfunción eréctil:

51%: fumar cigarrillos o vapear

62%: consumo de marihuana

40%: obesidad

49%: falta de ejercicio o malos hábitos de actividad física

34%: consumo de alcohol