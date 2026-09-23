







ETAFASHION abre 400 nuevas plazas de trabajo a escala nacional para incorporar talento ecuatoriano durante la temporada de navidad y fin de año, fortaleciendo su capacidad comercial para atender la alta demanda de octubre, noviembre y diciembre. Con esta convocatoria, la compañía busca personas apasionadas por el servicio al cliente, que amen la moda y que quieran fortalecer su perfil profesional, ofreciéndoles espacios para el desarrollo de habilidades, la adquisición de experiencia y la proyección profesional dentro de la organización.





El proceso de selección se desarrollará durante septiembre y los primeros días de octubre, con vacantes disponibles en 12 provincias del Ecuador: Pichincha, Guayas, Azuay, Imbabura, Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Loja, El Oro, Los Ríos, Manabí y Santo Domingo.





La convocatoria contempla posiciones para asesores comerciales y de atención al cliente, cajeros, personal de bodega y trastienda. Además, representa una alternativa para quienes buscan acceder a su primera oportunidad laboral o fortalecer su experiencia dentro del sector retail y comercio.





Más allá de una contratación temporal, esta iniciativa refleja el compromiso de ETAFASHION con la generación de oportunidades y el desarrollo del talento ecuatoriano. La compañía busca que cada incorporación sea una experiencia de aprendizaje, formación y crecimiento profesional.





Durante 2025, el 20% de las personas contratadas para la temporada continuaron vinculadas a la compañía después de este periodo, lo que demuestra que una oportunidad inicial puede transformarse en una trayectoria laboral de largo plazo. Asimismo, varios líderes actuales de tienda iniciaron su camino profesional como colaboradores de temporada y posteriormente asumieron nuevos retos dentro de la organización.





Las personas seleccionadas contarán con un proceso de inducción en cultura organizacional, servicio al cliente, ventas y procesos operativos, además de acompañamiento durante su incorporación. También tendrán acceso a los beneficios de ley, incluyendo afiliación al IESS, pagos puntuales y condiciones laborales seguras.





“En ETAFASHION creemos que detrás de cada oportunidad existe una historia de esfuerzo, aprendizaje y crecimiento. Nuestro objetivo es abrir espacios donde las personas puedan desarrollar su talento y encontrar un camino de crecimiento dentro de la compañía”, señala Camila Camacho, gerente de Recursos Humanos.





¿Cómo postular?





Las personas interesadas pueden aplicar mediante los códigos QR oficiales publicados en el perfil de LinkedIn de ETAFASHION o enviar su hoja de vida al correo seleccionth@etafashion.com, colocando en el asunto la ciudad a la que desean postular.





También pueden entregar su hoja de vida de forma física en cualquiera de las tiendas de ETAFASHION a nivel nacional.





La compañía invita a los interesados a mantenerse atentos a sus canales oficiales para conocer las vacantes disponibles y las novedades del proceso de selección.