







Hay necesidades que no esperan: una medicina durante la noche, vitaminas para los más pequeños, un producto para el cuidado de un adulto mayor o aquello que se necesita justo en el momento indicado. Durante 21 años, Farmacias Económicas ha formado parte de esos momentos cotidianos, acompañando a millones de familias ecuatorianas en distintas etapas de su vida.





Actualmente, la cadena cuenta con 1.203 puntos de venta distribuidos en 23 provincias y 154 cantones del país, con presencia en sectores urbanos, periféricos y comunidades donde la cercanía resulta clave para facilitar el acceso a productos de salud y bienestar. Su red incluye 631 farmacias en la Sierra, 500 en la Costa y 72 en Oriente. Solo en Quito, cuenta con 255 puntos de venta ubicados en 51 parroquias.





“Celebrar 21 años es reconocer una historia construida junto a las familias ecuatorianas. Más allá del crecimiento de la empresa, nuestro mayor logro ha sido generar una relación de confianza y acompañar a nuestros clientes en momentos importantes de sus vidas. Ser ‘cerca de ti’ significa entender sus necesidades y estar disponibles cuando más nos necesitan”, señala Andrea Uquillas, Gerente de Marketing y Comunicación de Farmaenlace.





Una historia que también genera impacto





El crecimiento de Farmacias Económicas también se refleja en su aporte a la generación de empleo. Farmaenlace, compañía a la que pertenece la cadena, cuenta actualmente con aproximadamente 5.000 colaboradores, mientras que la operación de Farmacias Económicas genera oportunidades laborales para alrededor de 3.000 familias ecuatorianas.





A lo largo de estas dos décadas, la cercanía ha ido más allá de la presencia física. A sus canales de atención, como la línea 1800 326 666 y WhatsApp 099 204 3737, Farmacias Económicas suma ahora un nuevo canal digital tipo chatbot, una herramienta que permite a los usuarios realizar consultas y obtener respuestas de manera ágil e inmediata. Con esta incorporación, la marca continúa integrando soluciones tecnológicas que buscan hacer más sencilla y cercana la experiencia de sus consumidores.





Cumplir 21 años también representa una oportunidad para mirar hacia adelante. La siguiente etapa de Farmacias Económicas estará enfocada en integrar tecnología e innovación para simplificar la experiencia de compra, sin perder el vínculo cercano que ha caracterizado a la marca.





“Las familias buscan soluciones cada vez más simples y accesibles. Nuestro desafío es seguir evolucionando junto a sus necesidades, incorporando nuevas herramientas que mejoren su experiencia y fortalezcan la relación que hemos construido durante estos años”, explica Alejandra Jiménez, Jefa Estratégica de Marketing de Farmaenlace.





Como parte de su compromiso con el país, la marca también ha impulsado iniciativas como “Más allá de una medalla”, un programa que reconoce el esfuerzo de deportistas ecuatorianos y busca acompañarlos en la construcción de nuevas oportunidades.





Con la campaña “21 años cerca de ti”, Farmacias Económicas celebra su trayectoria y la confianza construida con quienes la han elegido durante más de dos décadas. Porque detrás de cada visita existe una historia y una necesidad. Y después de 21 años, el propósito sigue siendo el mismo: continuar cerca de las familias ecuatorianas, evolucionando junto a ellas y acompañandolas en los momentos que forman parte de su día a día.