



Para una persona que vive con hipertensión, diabetes, alteraciones del colesterol o patologías de la tiroides, tomar un medicamento puede hacer parte de su rutina durante años e incluso durante toda la vida. Esto significa que, además de atender su condición de salud, algunos hogares deben incorporar los tratamientos como un gasto recurrente dentro de su presupuesto.





En América Latina y el Caribe, esta realidad adquiere especial relevancia. El gasto de bolsillo representa cerca de un tercio del gasto corriente en salud, una proporción que supera el umbral recomendado de menos del 20 % para avanzar hacia una mayor protección financiera de los hogares, según los últimos datos consolidados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).





Frente a este escenario, contar con alternativas terapéuticas asequibles puede favorecer el acceso y la continuidad de los tratamientos. Los medicamentos genéricos cumplen un papel relevante al ampliar las opciones disponibles para los pacientes y los sistemas de salud, con alternativas que deben cumplir los requisitos de calidad, seguridad y eficacia establecidos por las autoridades sanitarias para su comercialización.





“Cuando hablamos de enfermedades como hipertensión, diabetes, alteraciones del colesterol o patologías de la tiroides, nos referimos a tratamientos que pueden acompañar al paciente durante muchos años o incluso durante toda su vida. Contar con medicamentos más asequibles puede favorecer la adherencia al tratamiento y, con ello, contribuir a reducir el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones”, explica el Dr. John Rosenberg, director de Asuntos Exteriores LATAM de Genfar.





Mitos vs. Realidad: ¿Un menor precio significa menor calidad?





Los medicamentos genéricos son la alternativa práctica para responder a esta necesidad. Sin embargo, persisten prejuicios sobre su efectividad que conviene aclarar:





Mito: Son menos efectivos o demoran más en hacer efecto.

Son menos efectivos o demoran más en hacer efecto. Realidad: Todo medicamento genérico autorizado debe cumplir estrictamente con las mismas pruebas de calidad, bioequivalencia, seguridad y eficacia exigidas al fármaco de referencia.

Todo medicamento genérico autorizado debe cumplir estrictamente con las mismas pruebas de calidad, bioequivalencia, seguridad y eficacia exigidas al fármaco de referencia. Mito: Su costo bajo se debe a componentes de menor calidad.

Su costo bajo se debe a componentes de menor calidad. Realidad: El menor precio responde a que la patente del laboratorio original ha vencido, lo que permite a otros fabricantes producir el mismo principio activo eliminando costos de investigación iniciales y fomentando una competencia justa. Para garantizar un tratamiento seguro y combatir el comercio ilegal de fármacos, se aconseja:

Orientación profesional: consultar siempre al médico o farmacéutico antes de realizar cambios en la terapia.

consultar siempre al médico o farmacéutico antes de realizar cambios en la terapia. Establecimientos autorizados: adquirir insumos únicamente en farmacias y puntos de venta certificados.

adquirir insumos únicamente en farmacias y puntos de venta certificados. Verificación sanitaria: comprobar que el empaque cuente con el número de registro sanitario vigente del país.





El acceso también puede impactar los resultados en salud





En enfermedades que requieren tratamientos continuos, las dificultades económicas pueden convertirse en una barrera para mantener la terapia. Por ello, la relación entre asequibilidad y salud va más allá del ahorro inmediato que pueda representar la compra de un medicamento.





Favorecer la adherencia a los tratamientos puede contribuir al control de las enfermedades y a reducir el riesgo de complicaciones y hospitalizaciones. Esto puede representar beneficios para los pacientes y sus familias y, al mismo tiempo, contribuir a la sostenibilidad de los sistemas de salud mediante un uso más eficiente de sus recursos.



