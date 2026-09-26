







El sector salud enfrenta una de sus crisis operativas más agudas: la rotación acelerada y el déficit de personal cualificado. Estimaciones de organismos globales como la Organización Mundial de la Salud (OMS) proyectan un déficit cercano a los 10 millones de profesionales de la salud a nivel mundial hacia 2030. Esta fuga de talento no solo sobrecarga a las instituciones, sino que compromete la continuidad operativa y la eficiencia en la atención a los pacientes.





Frente a este desafío, reemplazar al personal no es una solución sostenible ni costo-eficiente. Salir al mercado a reclutar nuevo talento implica asumir curvas de aprendizaje prolongadas, fricciones en la adaptación de procesos y costos de contratación que superan con frecuencia la inversión requerida para fidelizar al equipo existente. El conocimiento acumulado por el personal de salud es un activo estratégico sumamente difícil de sustituir.





"La educación no debe percibirse como un gasto operativo, sino como el activo de retención más poderoso que tienen las instituciones médicas. Capacitar, actualizar y empoderar al talento existente reduce drásticamente la rotación, eleva el sentido de pertenencia y asegura que la tecnología clínica se traduzca en mejores diagnósticos y tratamientos", Marcela Garcés, Gerente de Educación en Siemens Healthineers.





Siemens Healthineers Academy: Fidelizar a través del conocimiento





Para transformar esta visión en resultados concretos, la compañía impulsa la Siemens Healthineers Academy, una plataforma integral orientada a potenciar al personal encargado de operar equipamiento médico de alta complejidad y de liderar la transformación del ecosistema de salud.





Capacitación técnica avanzada: Formación especializada en la operación eficiente y segura de equipos diagnósticos y terapéuticos.

Competencias para el ecosistema: Actualización permanente en tendencias clínicas, innovación tecnológica y gestión operativa.

Continuidad y fidelización: Rutas de aprendizaje continuo que motivan al profesional y aseguran su crecimiento dentro de la institución.





Invertir en la preparación del talento propio no sólo blinda a las organizaciones médicas ante la escasez de personal, sino que garantiza un entorno donde la innovación tecnológica y la calidad humana caminan de la mano.