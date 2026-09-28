







Terpel, empresa autorizada para fabricar y comercializar lubricantes Mobil™ en Ecuador, anuncia la llegada de la marca a tiendas Megamaxi a nivel nacional como parte de su estrategia de expansión en Ecuador. Esta iniciativa amplía las alternativas de acceso a sus soluciones de lubricación y fortalece la presencia de Mobil en nuevos espacios de compra para los consumidores.





Los productos marca Mobil están disponibles desde julio de 2026 en 17 locales Megamaxi como punto de partida, con un portafolio dirigido a diferentes necesidades del parque automotor ecuatoriano. La oferta contempla lubricantes para autos livianos, vehículos pesados y motocicletas, en presentaciones de galón y litro, con líneas como Mobil Super, Mobil Delvac y Mobil Super Moto.





La incorporación de Mobil en Megamaxi responde a la evolución de los hábitos de compra de los consumidores y a la búsqueda de nuevos espacios de distribución para productos automotrices. De esta manera, la marca amplía su alcance más allá del circuito tradicional de distribuidores y talleres especializados, integrando sus soluciones en un canal de alta afluencia y consumo frecuente.





“Nuestra estrategia busca combinar un portafolio de productos de alta calidad con una mayor disponibilidad a través de nuevos canales de comercialización. La llegada a Megamaxi nos permite complementar nuestra red tradicional y acercar soluciones de lubricación confiables a más consumidores en Ecuador”, afirmó Christian Ayala, Director Comercial de Nuevos Negocios de Terpel Lubricantes Ecuador.





La llegada a Megamaxi representa un paso estratégico dentro del crecimiento de Terpel Lubricantes y la marca Mobil en Ecuador, al fortalecer su estrategia de distribución multicanal y ampliar la disponibilidad de sus soluciones de lubricación. Esta incorporación forma parte del objetivo de la compañía de continuar expandiendo la cobertura de Mobil en el país y alcanzar, al cierre de 2026, presencia en todos los grandes retailers, facilitando el acceso a productos respaldados por los estándares de calidad que caracterizan a la marca dentro del segmento automotor.